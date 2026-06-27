Keiko Fujimori puso fin a su etapa como docente en el Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida tras dictar su última clase el pasado 26 de junio. De acuerdo con el reporte de América Noticias, la lideresa cerró este ciclo académico para evitar un cruce entre sus labores universitarias y las responsabilidades que afrontará en su nueva etapa política.

Durante el último viernes, Fujimori mantuvo diversas reuniones de carácter político e institucional. Estas actividades forman parte de la preparación de la agenda que desarrollará en las próximas semanas.

Entre los encuentros sostenidos ese mismo día destacó la reunión con Alejandro Moreno, senador de México y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El dirigente mexicano viajó a Lima para felicitar a Fujimori por el resultado obtenido en la contienda electoral.

En esta reunión también se abordó la posibilidad de impulsar una nueva etapa en los vínculos diplomáticos y comerciales entre Perú y México. Según trascendió, Moreno consideró que un eventual gobierno de Fujimori permitiría abrir espacios de cooperación entre ambas naciones.

El político mexicano recordó la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalacer los vínculos entre ambos países. La mandataria expresó que busca “reforzar los lazos con Perú y con otros países con los que México mantiene relaciones no solo comerciales, sino históricas”.

El cierre de esta etapa ocurre mientras continúa la expectativa por la oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Paralelamente, Keiko Fujimori mantiene una agenda de reuniones y coordinaciones con distintos actores políticos en preparación para la siguiente fase de su actividad pública.