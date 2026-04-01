Durante el quinto día del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dirigió un mensaje directo al candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), a quien deseó éxitos en la recta final de la campaña.

El comentario ocurrió durante el bloque de Educación, Innovación y Tecnología, en la fase de intercambio conocida como bolsa de tiempo, donde los candidatos podían responder directamente a sus contendores.

Fujimori evita confrontación y menciona posible segunda vuelta

En su intervención, la candidata señaló que no buscaría confrontar al postulante de Renovación Popular y destacó que los adversarios políticos se encuentran en otros sectores.

“Yo voy a ser muy directa. He visto como en las últimas semanas me ha atacado, pero yo no he venido a pelear con usted porque los enemigos están allá”.

Asimismo, mencionó que ambos podrían coincidir en una eventual segunda vuelta electoral, según su percepción del escenario político.

“La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta”.

Finalmente, cerró su mensaje con un saludo dirigido a su contendiente.

“Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días”.

Mensaje se dio en medio de intercambios políticos en la terna

El comentario de Fujimori se produjo en un bloque marcado por cuestionamientos cruzados entre los integrantes de la terna, que también incluyó a Marisol Pérez Tello (Primero la Gente).

Durante la discusión, los candidatos debatieron propuestas relacionadas con infraestructura educativa, becas, conectividad digital y nutrición escolar, aunque el intercambio también incluyó referencias políticas y críticas entre agrupaciones.