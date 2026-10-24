Después de un año sin funcionar, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como Tren Macho, retomará el transporte de pasajeros con viajes gratuitos desde el lunes 26 de octubre.

En esta primera etapa, el servicio conectará Chilca, en Huancayo, con Cuenca, en Huancavelica, y operará una vez por semana.

La reactivación busca facilitar la movilidad de las comunidades ubicadas a lo largo de la vía, en especial de aquellas que dependen del tren para cruzar el río Mantaro. El transporte permitirá a los pobladores desplazarse por motivos laborales y llevar sus productos a los mercados, además de beneficiar a profesores, personal médico, comerciantes y turistas.

El recorrido durará aproximadamente dos horas y permitirá reducir en unos 30 minutos el tiempo de viaje frente a la carretera, al evitar esperas y transbordos. Según las estimaciones, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre los usuarios acumularán un ahorro de S/52 mil. La ruta incluirá las estaciones Chilca y Manuel Tellería, así como los paraderos Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

El anuncio se realizó en la estación Chilca, durante la ceremonia por los 100 años del ferrocarril, con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, los ministros Angello Tangherlini y Marco Vinelli, y autoridades regionales y locales.