La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que este lunes acudirá a Palacio de Gobierno para entregar una carta al mandatario Francisco Sagasti solicitando una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

Desde la plaza Bolognesi, en el Centro de Lima, la lideresa del fujimorismo también instó a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, a seguir su ejemplo y dijo que espera conversar con el jefe de Estado sobre el tema.

“Hemos escuchado a los diferentes políticos y por eso hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República y esperamos que el candidato (Pedro) Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan, no, pedimos que se analicen todas estas irregularidades, todas estas trampas que se han hecho en las mesas”, expresó.

“Por eso, con todo respeto me dirijo a presidente de la República: señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de 8 millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercare a Palacio, ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted, o si no es así, le dejare la carta personalmente solicitando una auditoría internacional”, agregó.

Fujimori Higuchi también cuestionó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no haya decidido tomar en cuenta las denuncias de fraude en mesa y refirió que la renuncia del magistrado Luis Arce Cordova solo genera “más desconfianza”.

“Esta semana no ha sido diferente, vimos que en vez de analizar los temas de fondo, las denuncias que los ciudadanos nos hicieron llegar, dijeron: ‘no, preferimos tomar las decisiones rápidas y acá se acaba la cosa’”, acotó.

“Ha habido además la renuncia de un miembro del Jurado, que nos genera más desconfianza frente a esta situación. Por eso nos preguntamos: ¿qué está pasando? Lo que nosotros queremos es conocer la verdad y queremos transparencia”, añadió.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular se pronunció sobre los audios difundidos por el excongresista Fernando Olivera, que involucran al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, y rechazó cualquier insinuación sobre supuestos sobornos, calificándolo de “guerra sucia”, “golpes bajos” e “inventos”.

“Hemos escuchado con indignación esos audios revelados por el señor Popy Olivera, escuchando la voz de un hombre que traicionó a todos los peruanos. Yo rechazo este tipo de insinuaciones, donde se nota además que esto está armado de manera burda, de manera cantinflesca”, subrayó.

“Saludamos que se hayan abierto las investigaciones, pero aquí lo que buscan es distraernos, que nosotros no sigamos defendiendo que se respeten nuestros votos. Nosotros vamos a seguir firmes, más alá de este tipo de denuncias absurdas que se vienen conociendo”, sentenció.

