El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 realizó una audiencia pública para la proclamación descentralizada de resultados de segunda vuelta dando como ganador a Keiko Fujimori. Recordemos que dicho colegiado tiene competencia en los distritos de Breña, Jesús María y Lima.

DATOS NÚMERICOS DE LA SEGUNDA VUELTA POR LAS ELECCIONES 2021

LIMA

Fuerza Popular - 146,993

Perú Libre - 66,930

Votos válidos - 213,923

Votos nulos- 15,139

Votos en blanco - 974

Votos emitidos - 230,036

BREÑA

Fuerza Popular - 52,083

Perú Libre - 20,255

Votos válidos - 72,338

Votos nulos- 4,436

Votos en blanco - 266

Votos emitidos - 77,040

JESÚS MARÍA

Fuerza Popular - 56,750

Perú Libre - 19,420

Votos válidos - 76,170

Votos nulos- 4,897

Votos en blanco - 240

Votos emitidos - 81,307

RESULTADOS QUE COMPETEN AL JEE LIMA CENTRO 2 (TOTAL)

Fuerza popular - 255, 826

Perú Libre - 106,605

Keiko Fujimori entregará carta a Francisco Sagasti el lunes 28 pidiendo auditoría de OEA

La candidata presidencial de Fuerza Popular anunció que este lunes acudirá a Palacio de Gobierno para entregar una carta al mandatario Francisco Sagasti solicitando una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

“Hemos escuchado a los diferentes políticos y por eso hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República y esperamos que el candidato (Pedro) Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan, no, pedimos que se analicen todas estas irregularidades, todas estas trampas que se han hecho en las mesas”, expresó.

“Por eso, con todo respeto me dirijo a presidente de la República: señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de 8 millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercare a Palacio, ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted, o si no es así, le dejare la carta personalmente solicitando una auditoría internacional”, agregó.