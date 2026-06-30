Keiko Fujimori, virtual presidenta del Perú, se pronunció este lunes tras la culminación del conteo de votos al 100% por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La lideresa de Fuerza Popular habló desde su vivienda en el distrito de San Borja.

Fujimori destacó que su gestión arrancará con responsabilidad y orden en la transición gubernamental, y que dará prioridad al restablecimiento del orden y a las acciones frente al fenómeno de El Niño, considerado parte central de la agenda nacional inmediata.

Ante la marcada división social que presenta el país, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que su administración tiene la responsabilidad de escuchar a todas las partes para asegurar una gobernabilidad estable en el inicio de su gestión.

“Tenemos que nombrar los equipos de transferencia y armar el gabinete”, manifestó.

La virtual mandataria señaló que ya se manejan nombres tentativos para la conformación de su futuro Consejo de Ministros, aunque evitó revelar identidades. Añadió que espera la emisión de las credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esta semana.

Además, Keiko Fujimori expresó su disposición a conversar con las fuerzas políticas y los líderes parlamentarios, y remarcó que su gobierno buscará tender puentes, incluido con Roberto Sánchez, para impulsar el desarrollo.

“Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y aquellos políticos que también han participado en esta última elección electoral realizada”, señaló.

ONPE al 100%: Keiko Fujimori gana la segunda vuelta y será la nueva presidenta del Perú

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de la República tras concluir el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso incluyó la revisión de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales, lo que permitió cerrar el resultado final de la segunda vuelta.

Luego de culminar el escrutinio, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones oficializar los resultados y proclamar a la ganadora del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en el Congreso.

Se trata del cuarto intento de Fujimori por alcanzar la jefatura del Estado, resultando ganadora en esta última oportunidad. En procesos anteriores fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Antes de concluir el conteo oficial, la candidata adelantó algunas de las acciones que impulsará en el inicio de su gestión. Entre ellas, mencionó la intención de sostener una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva.

“Culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, manifestó.

Reacción de su contendor

Como se recuerda, el excandidato Roberto Sánchez anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta electoral. Según sostuvo, el proceso habría presentado modificaciones que, a su juicio, afectaron su desarrollo. El propio Sánchez había expresado previamente una postura distinta respecto al respeto de los resultados.

“Esta campaña está a punto de concluir, hay que respetar el resultado, fuera o para afuera, el Perú necesita estabilidad”, indicó.