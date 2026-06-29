La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo de la segunda vuelta con el 100% de las actas contabilizadas, resultado que confirmó a Keiko Fujimori como la nueva presidenta de la República.

Fujimori se impuso en la segunda vuelta con el 50.135% de los votos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtuvo el 49.865%.

Luego de que culminara el conteo, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que recibe el resultado con responsabilidad y sostuvo que, ante la división que vive el país, será fundamental escuchar a todos los sectores de la población en su gestión.

“Muy contenta [por los resultados], hemos visto que el conteo de la ONPE finalmente terminó, pero de todas maneras ahora nos falta esperar con prudencia y mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”, declaró a la prensa a las afueras de su vivienda.

Asimismo, Fujimori confirmó que maneja algunas opciones para conformar su gabinete ministerial, aunque prefirió no revelar identidades.

Además, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que su gobierno priorizará el restablecimiento del orden en el país y el fortalecimiento de las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño.

“Tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al fenómeno El Niño, que ya llegó. Lamentablemente, el Gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto, vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia a ese trabajo”, agregó.

#Voto2026 | Keiko Fujimori, virtual presidente del Perú: Hemos demostrado que uno nunca debe darse por vencido



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ONPE al 100%: Keiko Fujimori gana la segunda vuelta y será la nueva presidenta del Perú

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de la República tras concluir el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso incluyó la revisión de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales, lo que permitió cerrar el resultado final de la segunda vuelta.

Luego de culminar el escrutinio, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones oficializar los resultados y proclamar a la ganadora del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en el Congreso.

Se trata del cuarto intento de Fujimori por alcanzar la jefatura del Estado, resultando ganadora en esta última oportunidad. En procesos anteriores fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Antes de concluir el conteo oficial, la candidata adelantó algunas de las acciones que impulsará en el inicio de su gestión. Entre ellas, mencionó la intención de sostener una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva.

“Culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, manifestó.

Reacción de su contendor

Como se recuerda, el excandidato Roberto Sánchez anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta electoral. Según sostuvo, el proceso habría presentado modificaciones que, a su juicio, afectaron su desarrollo. El propio Sánchez había expresado previamente una postura distinta respecto al respeto de los resultados.

“Esta campaña está a punto de concluir, hay que respetar el resultado, fuera o para afuera, el Perú necesita estabilidad”, indicó.