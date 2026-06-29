Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y presidenta electa, se pronunció este lunes después de que la ONPE concluyera el conteo del 100% de las actas, confirmando así su triunfo sobre Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial.

Mediante sus redes sociales, expresó que aguardará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”.

" La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos “, se lee en su publicación de su cuenta oficial de Facebook.

ONPE al 100%: Keiko Fujimori gana la segunda vuelta y será la nueva presidenta del Perú

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de la República tras concluir el conteo de votos realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso incluyó la revisión de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales, lo que permitió cerrar el resultado final de la segunda vuelta.

Luego de culminar el escrutinio, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones oficializar los resultados y proclamar a la ganadora del proceso electoral. La lideresa de Fuerza Popular asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031 el próximo 28 de julio en el Congreso.

Se trata del cuarto intento de Fujimori por alcanzar la jefatura del Estado, resultando ganadora en esta última oportunidad. En procesos anteriores fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Antes de concluir el conteo oficial, la candidata adelantó algunas de las acciones que impulsará en el inicio de su gestión. Entre ellas, mencionó la intención de sostener una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva.

“Culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, manifestó.

Reacción de su contendor

Como se recuerda, el excandidato Roberto Sánchez anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta electoral. Según sostuvo, el proceso habría presentado modificaciones que, a su juicio, afectaron su desarrollo. El propio Sánchez había expresado previamente una postura distinta respecto al respeto de los resultados.

“Esta campaña está a punto de concluir, hay que respetar el resultado, fuera o para afuera, el Perú necesita estabilidad”, indicó.