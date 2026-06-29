La parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, expresó este lunes su expectativa de que Roberto Sánchez acepte pronto los resultados electorales, luego de que la ONPE culminara el procesamiento del 100% de las actas y confirmara a Keiko Fujimori como ganadora del balotaje frente al candidato de Juntos por el Perú.

“Creemos que lo que ya viene es la proclamación que entiendo yo se va a hacer el día 3 por lo anunciado por el presidente del JNE y creo que el tema está concluido, está terminado el conteo. Lo que resta es que el señor Roberto Sánchez, que creo yo que es un demócrata, pueda reconocer los resultados y seguir con los temas protocolares que corresponde”, declaró a RPP.

Juárez exhortó a Sánchez a “tomar decisiones por él mismo” y no dejarse influir por personas de su entorno. Asimismo, sostuvo que la cordura y los principios democráticos deben prevalecer en el país.

La legisladora aprovechó la ocasión para agradecer a quienes votaron por Fuerza Popular y sostuvo que el propósito de la nueva gestión será gobernar para todos los peruanos.

“Hay temas prioritarios como el fenómeno de El Niño que nos está preocupando a todos, especialmente cuando hemos visto el desastre que ha pasado en Venezuela. A todos nos sobrecoge que algo como eso no pase en nuestro país, pero debemos estar preparados”, sostuvo.