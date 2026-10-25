La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, participó este domingo en una misa celebrada en el Santuario de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, donde elevó plegarias por la salud del papa León XIV y pidió que continúe guiando a la Iglesia católica.

La ceremonia, correspondiente al XXX Domingo del Tiempo Ordinario, fue presidida por el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, y contó con la asistencia de ministros de Estado y fieles católicos.

Keiko Fujimori elevó una plegaria por la recuperación del papa León XIV

Durante la celebración eucarística, la mandataria participó en las peticiones dirigidas a la salud del pontífice, quien recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica en Roma.

“Señor te pedimos por el papa León XIV para que el Señor le siga brindando salud, le dé fuerzas para seguir guiando a la Iglesia y sienta la cercanía y la oración de todo el pueblo peruano”, expresó Fujimori durante la misa.

Tras su intervención, también participaron en las peticiones el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el titular de Justicia, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, César Astudillo; y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales.

Cardenal Carlos Castillo agradeció por la mejoría del pontífice

Al inicio de la ceremonia, el arzobispo de Lima destacó la recuperación de León XIV y explicó que la misa incluiría una acción de gracias por su evolución médica.

Castillo señaló que la intención era agradecer por la mejoría del Santo Padre, con miras a su próxima visita al Perú, prevista para noviembre de 2026.

El cardenal también dio la bienvenida a los integrantes del Gobierno que participaron en la celebración religiosa e invitó a los asistentes a sumarse a las oraciones por la salud del pontífice.

Ministros de Estado participaron en la misa de Las Nazarenas

Además de los integrantes del Gabinete que intervinieron en las peticiones, asistieron el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el ministro de Salud, Luis Dyer; y el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

También estuvieron presentes el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario.

La presencia de estas autoridades se produjo en el marco de la celebración religiosa del último domingo de octubre, mes en el que se desarrollan las principales expresiones de devoción al Señor de los Milagros en Lima.

¿Cómo se encuentra la salud del papa León XIV tras su operación?

León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, después de que se le detectara un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico confirmó un adenocarcinoma pulmonar localizado, un tipo de cáncer, por lo que los médicos procedieron a extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El 21 de octubre, la Santa Sede informó que los resultados definitivos de los análisis permitieron descartar la necesidad de tratamientos adicionales, mientras el pontífice continuaba con su recuperación.

Visita del papa León XIV al Perú sigue prevista para noviembre

La recuperación del Santo Padre genera atención en el Perú debido a su próxima visita apostólica, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, según las fechas mencionadas por el cardenal Carlos Castillo durante la ceremonia.

El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco, había señalado el 22 de octubre que los preparativos del viaje continuaban conforme a lo previsto.

Entre los destinos contemplados figuran Lima, Chiclayo, Cusco y la región Ucayali, como parte del recorrido del pontífice por el país.

La Santa Sede será la fuente oficial para confirmar cualquier modificación del itinerario o de las actividades programadas.