Horas antes de acudir al frustrado debate con su rival Pedro Castillo, la candidata presidencial Keiko Fujimori recibe a Correo en su departamento de Surco. En el sofá de su sala, cruza las piernas y se prepara no solo para una entrevista sino para un día ajetreado. Es sábado pero últimamente todos sus días se parecen.

En los últimos días sectores de izquierda, como el Frente Amplio y Juntos por el Perú, han anunciado su apoyo a Pedro Castillo, ¿lo esperaba?

Es natural que las izquierdas radicales se unan pero, creo que es algo contradictorio para el partido de Verónika Mendoza, cuyo mensaje es progresista y que, además, negó tantas veces su relación con el señor Vladimir Cerrón.

¿Por qué observa una contradicción en ese apoyo a Castillo con las ideas de la izquierda?

Lo digo porque Cerrón ha sido sentenciado por corrupción y denunciado por agresión a su esposa. Es una falta de coherencia con sus valores, principios y con lo que predican (...). Las dirigentes que en algún momento formaron parte del grupo de Verónika Mendoza y que se separaron justamente por la presencia del señor Cerrón, ahora, están también apoyando al señor Pedro Castillo.

¿Por qué cree que actúan así personas como Marisa Glave o Indira Huilca?

Bueno, habría que preguntarle a cada uno de ellos, pero, sin duda, hay una ambición por parte de ellos de buscar su cuota de poder.

La izquierda ha discrepado con el Movadef pero hoy apoya a un candidato vinculado a esa organización, ¿cuál es su análisis de ese cambio?

Hay personas que han sido identificadas como activistas y simpatizantes del Movadef, quienes son los que ayudan a la campaña del señor Pedro Castillo y que, además, me han agredido en Huaraz. Está claro que Perú Libre es equivalente al Movadef.

Otro elemento en esta campaña, junto a la presencia del Movadef, es el rol del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que es el dueño de la agrupación...

Está claro que el señor Cerrón es quien controla y toma las decisiones en la campaña. Si gana Castillo, quienes van a gobernar serán Cerrón y el Movadef.

Cambiando de tema, ¿Carlos Raffo la asesora en temas de publicidad en su campaña?

En el caso de Carlos, a mí me alegra haberme reconciliado con él después de 10 años. Él no forma parte de la campaña, trabaja en el sector privado, pero me da consejos y opiniones como amigo. Yo valoro eso: su amistad y opiniones.

Para ser más precisos, ¿quiere decir que le da consejos, pero no apoya la campaña?

Él me da consejos como amigo, pero no forma parte de la campaña. Él está dedicado al sector privado.

También se conoció que Carmen Lozada era de su equipo técnico, ¿es así?

Todos los miembros del equipo técnico se ofrecieron voluntariamente para elaborar el plan “Rescate 2021” y ninguno de ellos tiene expectativas de formar parte u ocupar algún cargo en un posible gobierno. Y en el caso de Carmen Lozada, por las restricciones que tengo y por prudencia, yo no tengo ninguna comunicación con ella. Ella trabaja directamente con “Nano” Guerra García y con todo el equipo.

Hay un riesgo en el periodo que se viene: La gobernabilidad. ¿Teme que este Congreso disperso, en el que no tiene mayoría, la pueda vacar?

No tengo temor de enfrentar escenarios difíciles, pero yo creo que todos los políticos tenemos en este momento que enfocarnos en combatir la pandemia. Y yo me imagino que va a haber una actitud responsable de la gran mayoría de los futuros congresistas.

¿Hasta dónde va a llegar su convocatoria de ancha base?

Nuestra convocatoria es amplia y está abierta para todos. Yo creo que va a depender de las personas que quieran sumarse, que prioricen más las posiciones de consenso y las similitudes que tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchas discrepancias con el PPC, pero decidimos ver nuestras coincidencias. Nosotros tenemos la presencia de Fernando Rospigliosi, que ha sido un adverso del fujimorismo, o del propio “Nano” Guerra García que es un crítico mío.

¿El PPC, APP y otros partidos que la apoyan, ¿serán recompensados con puestos públicos?

Le he planteado ayer al señor Alberto Beingolea no solamente apoyarnos en esta campaña, sino apoyarnos sobre todo con muchos técnicos que tiene su partido político, dentro de un futuro gobierno. Entonces, él ha sido muy claro y muy generoso en considerar esta invitación.

En su gobierno de ancha base ¿tomará en cuenta a la izquierda pese a las discrepancias?

Nosotros no vamos a vetar a nadie. Además, recordemos, por ejemplo, que en la plancha del año 2016 me acompañó Vladimiro Huaroc, un hombre de izquierda, pero con una mentalidad de mucha tolerancia, muy constructivo, que además hizo mucho por la región de Junín. Entonces, vuelvo a repetir, las puertas estarán abiertas para todos los que quieran sumar.

Existe el temor que usted pueda nombrar en puestos claves en el Estado a personas como Rosa Bartra, Martha Chávez o Ana Herz...

Yo no voy a poner nombres ni apellidos, ni vetar públicamente a ninguna persona, pero sí le puedo decir que se convocará a personas que prioricen el diálogo y el consenso.

¿Descarta un cogobierno con su padre Alberto Fujimori, que la apoya en esta campaña junto a Kenji?

Mire, el fujimorismo está unido. Es verdad que en el 2016 hubo un distanciamiento y ese fujimorismo se ve reflejado en la lista de candidatos al Congreso que se presentó. Para la convocatoria del Gobierno, se priorizará no el color político, sino la experiencia y la capacidad de las personas.

¿Cómo puede garantizar que los errores que cometió su padre en el pasado no se van a repetir?

La historia me está dando una oportunidad muy especial, sería la primera mujer presidenta del Perú. Y tengo la gran oportunidad de poder sacar adelante nuestro país y por supuesto mi absoluto compromiso es hacer las cosas bien. Y eso significará también una reivindicación de mi apellido.

¿No va a cometer los errores de su padre?

De ninguna manera.

¿Cómo va a asegurar la gobernabilidad del país?

Con mucha comunicación, transparencia, con amplia convocatoria a diferentes sectores, dando la cara, y resolviendo los problemas in situ. Soy de las personas a las que le gusta tomar el toro por las astas y resolver los problemas de manera inmediata. No como hemos visto en las últimas décadas que pasan años y no hay autoridades que se preocupen por resolver las cosas. Eso va a cambiar.

¿Va a firmar una hoja de ruta para su gobierno como se voceaba?

Mi compromiso democrático lo he señalado en varias oportunidades, se la he expresado al doctor Mario Vargas Llosa y he firmado la Proclama Ciudadana. Pero además está demostrado a lo largo de mi carrera política. Podré tener cuestionamientos, errores, pero siempre he defendido la democracia, la independencia de poderes. He respetado con mucha pulcritud la libertad de prensa y de expresión.

Le insisto, ¿va a firmar una hoja de ruta?

Sí, se está evaluando. No es una hoja de ruta, eso es lo que hizo el señor Ollanta Humala, sino un compromiso mucho más amplio justamente en defensa de nuestra democracia y de estos valores que te acabo de mencionar.

¿Puede asegurar que permitirá que siga siendo investigada pese a llegar a la presidencia?

A mí se me viene investigando 20 años. No tengo problemas que el resto de mi vida lo hagan. De mi lado siempre habrá la mejor predisposición para que esto siga ocurriendo.

¿No cree que es un error político tener en su equipo de campaña a Jorge Baca Campodónico, quien tiene dos sentencias vinculadas a actos de corrupción en el gobierno de su padre?

Más allá de las sentencias en el caso del señor Jorge Baca, él fue muy específico cuando ingresó a nuestro equipo de que no tiene ningún interés de ocupar un cargo público. Y en segundo lugar él es un asesor del Banco Mundial y del BID.

Entonces, ¿no le dará ningún puesto en su gobierno?

No. Ni a él, ni a los miembros del equipo técnico.

Algunos creen que presencias como las de Baca no reflejan una voluntad política de rectificación...

Nosotros hemos recibido las ideas de los mejores técnicos, que además tienen experiencia en política pública y experiencia internacional. Eso es lo que hemos priorizado.

Usted ofreció disculpas por el obstruccionismo de la mayoría congresal de Fuerza Popular en el gobierno de PPK, ¿fue el peor error político que ha cometido?

Creo que priorizamos en ese entonces más la fiscalización y no los aspectos de coincidencias. Sin embargo, también quiero decir que todas las facultades que se pidieron fueron otorgadas y que el 85% de los proyectos presentados por el Ejecutivo fueron aprobados. Y también resaltar que cuando hay peleas, las peleas son de a dos, no de un solo lado.

Hay constitucionalistas que señalan que el indulto a su padre debe estar motivado y que la única razón para indultarlo es una enfermedad terminal. Sin embargo, ese no es el caos de su papá, ¿cómo va a hacer?

He anunciado mi voluntad política de otorgar un indulto a mi padre y esta será respetando el debido proceso y los pasos que requiere y exija la ley.

Y si su padre no cumple los requisitos, ¿lo indultará?

Bueno, esperemos que primero pueda ganar las elecciones. Pero sí te puedo decir con total claridad de que todo esto se hará respetando cada una de las exigencias y el proceso que la ley demanda.

Sus detractores cuestionan que sus estudios fueron pagados con dinero que habría sido lavado posiblemente, proveniente de su padre...

El tema de mis estudios se investigó 11 años y se archivó. Y luego en esta investigación del señor Pérez, si algo bueno puedo rescatar en el caso de mi esposo y mío es que se nos investigó a través de cinco peritos de oficio 10 años de nuestros ingresos y egresos. ¿Y cuál es la conclusión? Que no existe desbalance patrimonial. Te puedo decir que en estos 20 años que me han investigado, en uno han archivado la investigación y en el otro los peritos han señalado que no hay desbalance. Esa es mi mejor carta de presentación.

¿De qué vive actualmente Keiko Fujimori?

Yo vivo de mi sueldo de presidenta del partido político Fuerza Popular.

¿Se refiere al porcentaje de sus sueldos que le brindan los congresistas de su partido?

No es dinero del presupuesto público. Hay un presupuesto privado en el que ayudan y colaboran diferentes militantes y simpatizantes de nuestro partido.

¿De eso vive actualmente?

Yo recibo un sueldo que se hace de manera bancarizada. En los últimos años he vivido de mis sueldos de congresista, de la ONG Oportunidades y ya luego como presidenta del partido Fuerza Popular.

¿Cuáles serán las metas específicas que tendrá en los 5 años de un posible gobierno suyo?

Primero, el control de la pandemia, siendo conscientes de que vamos a convivir con este virus, pero teniendo niveles de contagio bajos con acceso a plantas de oxígeno a nivel nacional, así como el uso de pruebas moleculares masivas para una política de rastreo y la aplicación de un buen programa económico.

Y a nivel económico, ¿cómo hará para reducir la pobreza?

En el tema de la reactivación económica aspiramos a crecer los primeros dos o tres años a un 5.5% y lograr aumentar -luego- a 6%. Esto va a ser muy importante no solo para motivar al sector privado a que siga apostando por el país, sino porque generará dos millones de puestos de trabajo. Sobre la reducción de la pobreza, se ha conocido que a nivel monetario ha aumentado en 10 puntos y esta situación es dramática. Entonces, nuestro objetivo el primer año es reducir estos 10 puntos y luego 5 puntos adicionales.

¿Cómo hará para mejorar la presión tributaria, que está alrededor del 14% cuando el promedio en América Latina es del 22%?

Tiene que ver con un cambio de la actitud de los órganos reguladores. La Sunat tiene que tener una política más constructiva. En vez de perseguir, cerrar y multar a los pequeños emprendedores, debería motivar y capacitar a través de cursos. Nosotros pensamos hacer crecer la presión tributaria ampliando su base y generando muchos más pequeños emprendedores. Para ello, se darán dos años de tributación cero, licencia cero, que será conversado con las municipalidades. Además que el 40% de compras estatales estarán dirigidas a las Mypes a fin de motivar un mayor emprendimiento.

¿Su gobierno reactivará proyectos mineros que han quedado estancados como los de Conga y Las Bambas?

Primero, es importante que se garantice el acceso al agua a las comunidades y esto tiene que tener una prioridad. Primero para el consumo humano, para la agricultura y ganadería, y luego vendrán las actividades extractivas. Segundo, tiene que haber un absoluto respeto al medioambiente. Y tercero, nuestra propuesta del canon para el pueblo hará que finalmente la población de las zonas de influencia pueda sentir los beneficios directos. Hemos anunciado que el 40% del canon será distribuido directamente a las familias.

¿Y cree realmente que así logrará convencer a la población de Cajamarca, que se opone históricamente al proyecto Conga?

Esto del canon va primero a aplicarse a proyectos actuales. Hacia los futuros proyectos lo que tenemos que hacer es generar espacios de diálogo con la población. Y tiene que haber armonía entre la población, la empresa y el Estado tiene que ser el espacio que genere estos diálogos. Y será la propia población la que otorgue esta licencia social de futuros proyectos. Pero creo que aprobando el canon para el pueblo se va a generar un espacio para que futuros proyectos puedan llevarse a cabo.

