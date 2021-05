La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, explicó este lunes que el ‘Bono Oxígeno’ que plantea, en caso llegue al Gobierno, consiste en la entrega de S/10 mil a todas las familias que han perdido integrantes producto de la pandemia de la COVID-19.

En diálogo con ‘Willax’, indicó que existen recursos para otorgar este bono debido a que se encuentra “enfocado” en las personas que “lo necesitan” y detalló que ha conversado esta propuesta con el exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, quien la semana pasada se sumó a su equipo técnico.

“Quienes han perdido familiares o quienes están luchando por salvar su vida, muchos de ellos se han tenido que endeudar, entonces, lo que estamos pensando con el señor Carranza es entregar un bono para aquellas familias que han perdido a sus familiares por COVID-19 y entregarle S/10 mil. A todas las familias que han perdido familiares por el COVID-19″, sostuvo.

“La entrega es de una sola vez, para poder aliviar y, claro, no hay monto que pueda aliviar la pérdida de un ser querido, pero muchos se han endeudado. Mi primera pregunta a Luis Carranza era si habían los recursos, y sí hay, en el presupuesto, pero se debe enfocar exactamente en las familias que más lo necesitan”, señaló.

En otro momento, Fujimori Higuchi consideró que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se comporta “como un tirano” y lamentó que “haya criticado a la prensa” este lunes en un mitin en Bagua.

“Hoy me ha llamado muchísimo la atención la crítica que ha hecho a la prensa, criticando que no emite contenidos con cultura, creo que este tipo de actitud tan intolerante va a ser muy negativo para nuestro país”, manifestó.

“Después de verlo y escucharlo referirse así, creo que tenemos un candidato fuera de sí y él cree que las cosas se hacen solamente de la manera que él cree no, es alguien que solamente piensa que las cosas se hacen de manera totalitaria. Él dice que tiene que ser a esta hora, tal sitio, de tal manera, si no no acepto. Es como un tirano este señor”, añadió.