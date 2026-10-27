La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, expresó hoy su satisfacción por la confirmación de la próxima visita del papa León XIV al Perú y afirmó que su llegada representa un motivo de alegría en medio de las dificultades que enfrenta el país.

La mandataria calificó el viaje del pontífice como un regalo y una bendición para los peruanos, luego de que la Santa Sede ratificara que la gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú se realizará del 6 al 17 de noviembre de 2026, conforme al itinerario previsto.

“Para nosotros es un bálsamo, es un regalo que nos da en medio de la adversidad que empezamos a afrontar. La llegada del papa la recibimos como una gran bendición”, manifestó Fujimori ante los medios de comunicación.

Keiko Fujimori expresa alegría por visita del papa León XIV

Durante sus declaraciones, la jefa de Estado destacó la relación del pontífice con el Perú, país donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

“Hemos recibido con profunda alegría la confirmación de Su Santidad, el papa León XIV, que va a hacer su gira por Sudamérica. Y, por supuesto, el Perú, el país que él tiene en su corazón, lo va a recibir con gran alegría”, señaló.

La presidenta también resaltó el significado de la visita en el contexto de los desafíos que afronta el país, entre ellos las medidas de preparación frente al fenómeno El Niño.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano, ubicada en el distrito limeño de Santa Anita.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

De acuerdo con el programa difundido por la Santa Sede, León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre, procedente de Buenos Aires, Argentina.

La visita al territorio peruano forma parte de una gira sudamericana que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y continuará por Argentina antes de su llegada al Perú.

Durante su permanencia en el país, el pontífice tiene programadas actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El 16 de noviembre está previsto su retorno a Roma, donde llegará el 17 de noviembre, según el itinerario oficial del Vaticano.

Vaticano confirmó que León XIV mantiene su viaje a Sudamérica

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el lunes 26 de octubre que el viaje apostólico se desarrollará según lo programado.

La ratificación se produjo después de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica y recibiera evaluaciones médicas sobre su recuperación.

El Vaticano informó que el estado clínico del papa permite mantener las actividades previstas para la gira, que incluye desplazamientos por diferentes ciudades de los tres países.

Tras conocerse esta confirmación, Fujimori expresó públicamente su satisfacción y sostuvo que el Perú se prepara para recibir al pontífice con alegría.