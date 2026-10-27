El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, reiteró este martes 27 de octubre que el Gobierno no promoverá una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo de vigencia vence el 31 de diciembre de 2026. El funcionario sostuvo que el actual mecanismo ha sido utilizado para dar cobertura a actividades mineras ilegales y defendió la necesidad de aprobar un nuevo marco normativo.

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sustentó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para reformar el proceso de formalización del sector.

“Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Más bien, hay que diferenciar la minería ilegal de la minería informal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando el Reinfo”, manifestó Shinno en declaraciones a los medios.

Unos 30 mil mineros tienen pendiente su formalización

El ministro estimó que alrededor de 30 mil mineros todavía deben completar su proceso de formalización y consideró que el nuevo sistema propuesto por el Ejecutivo permitirá atender esta situación mediante procedimientos simplificados.

Según explicó, la iniciativa contempla un periodo de transición de aproximadamente un año y medio para que los operadores comprendidos puedan cumplir los requisitos necesarios e incorporarse al régimen formal.

“Yo creo que un año y medio, si tenemos el proceso bien simplificado, es más que suficiente para poder formalizar al resto que está quedando”, sostuvo.

Shinno insistió en que el objetivo es terminar con las ampliaciones sucesivas del Reinfo y establecer mecanismos de control que permitan distinguir a quienes buscan regularizar sus actividades de aquellos que operan fuera de la ley.

Reinfo terminaría el 31 de diciembre y daría paso a nuevo régimen

El proyecto de Ley MAPE propone que el actual Reinfo concluya el 31 de diciembre de 2026 y sea reemplazado por un nuevo sistema de formalización minera.

La propuesta contempla dos modalidades: un régimen ordinario, de carácter permanente, y un régimen de consolidación transitorio, destinado a determinados operadores que mantienen inscripciones en el Reinfo y tienen pendientes requisitos para culminar su formalización.

De acuerdo con el texto presentado al Congreso, el régimen de consolidación comenzaría el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 30 de junio de 2028.

El ministro sostuvo que la principal diferencia es que el nuevo mecanismo no mantendría la protección legal que, según su evaluación, ha permitido que actividades ilegales continúen funcionando bajo el registro actual.

“El Reinfo es el gran paraguas de protección legal que hoy día tiene esta minería ilegal, que queremos cortarlo a partir del primero de enero”, afirmó.

Gobierno mantiene posición pese a posibles protestas de mineros

Consultado sobre nuevas movilizaciones de organizaciones de mineros informales que rechazan el cierre del Reinfo, Shinno señaló que el Gobierno ha sostenido reuniones con representantes del sector, pero mantiene su decisión de no impulsar otra prórroga.

El funcionario recordó que corresponde al Congreso debatir y aprobar la normativa que regulará el proceso de formalización.

Ante el tiempo disponible antes del vencimiento del registro, pidió a los legisladores acelerar el tratamiento de la iniciativa.

“Sabemos y somos conscientes del poco tiempo que queda, pero si todos nos apuramos, todos lo aceleramos, podemos concluir con la aprobación de este proyecto de ley”, señaló.

La propuesta continúa en discusión parlamentaria, por lo que la creación del nuevo régimen y sus disposiciones todavía dependen de la aprobación legislativa.

Minem anuncia convenio con el INEI para realizar censo minero

Durante sus declaraciones, el ministro también se refirió al censo minero, una de las medidas previstas para contar con información actualizada sobre las personas dedicadas a la pequeña minería y minería artesanal.

Shinno informó que el Minem ya suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para realizar el levantamiento de información.

No obstante, precisó que todavía está pendiente la transferencia de recursos económicos necesarios para iniciar las actividades correspondientes.

“Espero que, ya celebrado el convenio, que ha sido hace menos de diez días, el INEI pueda empezar lo más pronto posible con dicho censo”, manifestó.

Shinno responde por recursos destinados a remediación ambiental en Moquegua

En otro momento, el titular del Minem respondió a los cuestionamientos relacionados con la transferencia de recursos para trabajos de remediación ambiental en unidades mineras cerradas en Moquegua, entre ellas las vinculadas a Aruntani S.A.C.

El ministro explicó que las unidades involucradas fueron cerradas entre agosto y septiembre de 2019 y que desde entonces se venía buscando una solución para atender los problemas ambientales pendientes.

Según su versión, la transferencia cuestionada respondió al cumplimiento de una obligación legal establecida anteriormente.

“Es un mandato de la ley. Lo único que hice es cumplir con la ley; si no, estaría omitiendo mis obligaciones”, declaró.

La explicación corresponde a la posición del ministro y no constituye por sí sola una evaluación independiente sobre la legalidad o los resultados de las medidas de remediación.

Congreso deberá definir el futuro de la Ley MAPE

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados inició el análisis de la propuesta del Ejecutivo en medio de diferencias sobre los plazos y las condiciones que deberían aplicarse a los operadores que permanecen inscritos en el Reinfo.

Mientras el Gobierno defiende un régimen transitorio con nuevos controles, representantes de la minería informal han cuestionado las condiciones planteadas y solicitado alternativas para continuar sus procesos de formalización.

La decisión final dependerá del debate legislativo y del texto que aprueben las cámaras del Congreso.

Por ahora, la posición del Ejecutivo es no ampliar nuevamente el Reinfo, cuyo vencimiento está previsto para fines de diciembre, y sustituirlo por un esquema regulatorio diferente a partir de 2027.