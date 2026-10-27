El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, pidió que el debate de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Congreso se concentre en promover la formalización minera y evitar nuevas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como la eliminación de los mecanismos de fiscalización propuestos por el Ejecutivo.

En declaraciones a El Comercio, el jefe del Gabinete señaló que espera que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, respalde o mejore la iniciativa gubernamental, cuyo debate está programado para este martes 27 de octubre desde las 9:00 a.m.

“Lo que nosotros esperamos es que sea un debate que busque la formalización, que apoyen en esa búsqueda y, no, más bien, la desnaturalización de patear más los plazos (del Reinfo) o de evitar controles”, manifestó.

Gobierno plantea cerrar el Reinfo y crear el Formape

Galarreta sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es poner fin al actual mecanismo del Reinfo y reemplazarlo por un nuevo sistema de formalización minera.

“Para nosotros, esto no es una ampliación, se está creando una nueva institución que va a poder formalizar (a los mineros informales), que va a poder empadronar”, afirmó.

La propuesta presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), encabezado por Guillermo Shinno, contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), que estaría adscrito al sector.

Este organismo tendría funciones relacionadas con la formalización, el empadronamiento, la evaluación ambiental, las autorizaciones mineras y la trazabilidad de los minerales, de acuerdo con los alcances difundidos por el Minem.

Ley MAPE propone dos regímenes de formalización minera

El proyecto establece dos modalidades para regular las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La primera es un régimen ordinario de carácter permanente, destinado a los operadores que cumplan con los requisitos establecidos para desarrollar sus actividades dentro del marco legal.

La segunda modalidad es el denominado régimen de consolidación, de naturaleza excepcional y temporal, dirigido a personas que mantienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Reinfo.

Según la versión del proyecto presentada al Congreso, este mecanismo tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2028, periodo durante el cual los mineros comprendidos deberán completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen ordinario.

La propuesta contempla que el actual Reinfo concluya el 31 de diciembre de 2026, aunque las condiciones de transición y los requisitos definitivos dependerán del texto que apruebe el Parlamento.

Ejecutivo busca reforzar fiscalización de plantas de beneficio

Otro de los puntos principales de la iniciativa es el fortalecimiento de los controles sobre las plantas de beneficio, instalaciones donde se procesan minerales, incluido el oro.

La propuesta contempla facultar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción.

Estas facultades alcanzarían durante cinco años a las plantas de beneficio que superen la capacidad autorizada, según la disposición complementaria transitoria del proyecto.

Galarreta consideró que mantener estos controles es fundamental para diferenciar el nuevo modelo del mecanismo de formalización vigente.

“Más que no negociable, creo que no tendría lógica si no se tienen estos controles, porque perdería la esencia y estaríamos como el Reinfo, que se amplía y se amplía”, declaró a El Comercio.

Mineros informales cuestionan propuesta del Ejecutivo

El debate también ha generado rechazo entre representantes de organizaciones de mineros informales.

Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuestionó la iniciativa gubernamental y la calificó de “mamarracho”.

El dirigente adelantó que los integrantes de su organización podrían realizar movilizaciones contra la propuesta, al considerar que el marco planteado no responde a sus demandas.

Entre los participantes convocados al debate también figura José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA Pataz).

Las organizaciones buscan intervenir en la discusión parlamentaria sobre los requisitos y plazos que regularán la actividad de los operadores actualmente inscritos en el Reinfo.

Comisión de Energía y Minas inicia debate de la Ley MAPE

La sesión de este martes fue convocada por la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes.

Además del ministro Guillermo Shinno, fueron invitados representantes de organismos supervisores, entidades del sector minero, gremios empresariales y organizaciones de pequeños productores.

Entre los convocados figuran Omar Chambergo Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin; Walther León Lecaros, presidente de Ingemmet; Hugo Guerra, gerente general del Consejo de Minería; y Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La discusión permitirá conocer las posiciones de las entidades públicas, los especialistas y los representantes del sector sobre el futuro del Reinfo, las condiciones de formalización y los controles a la actividad minera.

El proyecto todavía debe atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que sus disposiciones no constituyen una ley vigente.