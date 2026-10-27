La presidenta Keiko Fujimori destacó las acciones del Gobierno contra las organizaciones criminales y aseguró que continuará la estrategia de seguridad durante una actividad realizada en Santa Anita.

Cabe mencionar que, entre las medidas ejecutadas, mencionó el retiro de 42 antenas en cuatro establecimientos penitenciarios.

“Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el comando unificado. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, afirmó la mandataria al referirse a los resultados de las intervenciones.

El retiro de las antenas se realizó mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fujimori señaló que estas acciones forman parte de las medidas que impulsa su Gobierno en materia de seguridad.

La presidenta indicó que la evaluación integral de su gestión se realizará al cumplirse los primeros 100 días de Gobierno.