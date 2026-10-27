La presidenta Keiko Fujimori destacó las acciones de su Gobierno contra las organizaciones criminales y señaló que realizará una evaluación integral de su gestión al cumplirse los primeros 100 días de Gobierno. Este plazo se cumplirá el 4 de noviembre del presente año.

“El balance vendrá a las 100 días (...) estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el comando unificado. Se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, afirmó la mandataria en una actividad en Santa Anita.

Luego continuó con: “Ayer han visto el trabajo en conjunto con el equipo técnico del MTC, con fiscales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales; ese es un trabajo que se inicia con mucha fuerza”.

Fujimori señaló que estas acciones forman parte de las medidas que impulsa su Gobierno en materia de seguridad.

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