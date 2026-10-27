El Congreso devolverá al Poder Ejecutivo S/ 270 millones provenientes de la racionalización de sus gastos, anunció su presidente, Miguel Ángel Torres.

Según indicó, los recursos podrán utilizarse para atender necesidades prioritarias, entre ellas la seguridad ciudadana y las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

Torres explicó que las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados impulsaron medidas para reducir gastos, eliminar alquileres y mejorar la administración de los recursos del Parlamento.

“Hemos logrado ahorrar aproximadamente 303 millones de soles”, señaló ante la prensa.

De acuerdo con el titular del Congreso, de los S/ 303 millones ahorrados, ya se transfirieron S/ 33,6 millones para atender la emergencia por el fenómeno El Niño. La devolución de los S/ 270 millones restantes al Ejecutivo se realizará hoy, precisó.

“Este resultado no es mérito de una bancada ni de una sola cámara. Es el trabajo conjunto de dos mesas directivas, porque cuando se trata de poner al Perú primero, las diferencias políticas pueden y deben esperar. No somos dos cámaras trabajando por separado, somos un solo Congreso trabajando por el Perú”, añadió.