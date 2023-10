Una serie de cuestionamientos ha suscitado el pedido del Ministerio Público, el último miércoles, de revocar el Acuerdo de Colaboración Eficaz entre la Fiscalía y Jorge Barata, exdirectivo de la constructora Odebrecht.

De acuerdo al fiscal José Domingo Pérez, Barata incumplió lo estipulado en el acuerdo: presentarse cuando sea requerido vía fiscal y judicial, ausentándose en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala hasta en cinco oportunidades.

De dejarse sin efecto esta resolución, al menos ocho casos podrían verse comprometidos: tres de ellos están comprendidos en el acuerdo de colaboración eficaz; mientras que los restantes, desarrollados por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht, tenían a Barata como testigo en los juicios.

La decisión, que podría llevar meses, será tomada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En detalle

El acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata abarca tres casos: Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; y la Vía de Evitamiento en Cusco.

En los dos primeros, el exfuncionario fue declarado cómplice primario del delito de colusión; mientras que en el último fue hallado culpable, en la misma modalidad, por colusión agravada.

Los casos por la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera Interoceánica ya se encuentran en la etapa de juicio oral. En este último es procesado el expresidente Alejandro Toledo. Las primeras audiencias ya fueron programadas, por el Segundo Juzgado Penal, para el 16 y 17 de octubre, a partir de las 9:00 a.m.

Más casos

Otros cuatro casos, que comprenden a expresidentes y otras figuras políticas, también podrían verse perjudicados.

Entre ellos figuran los casos de la excandidata presidencial Keiko Fujimori (Caso Cocteles), la exalcaldesa Susana Villarán (Rutas de Lima y el “No a la revocatoria”), la excandidata municipal Lourdes Flores Nano; los expresidentes Pedro Pablo Kuczsynski, Ollanta Humala y Alan García; todos ellos, según Barata, por presuntos aportes ilícitos de campaña.

En septiembre último, durante su participación en el juicio del Metro de Lima, el exjecutivo reafirmó que la constructora entregó hasta $7,2 millones para financiar estas contiendas.

Si bien el acuerdo de colaboración eficaz del exejecutivo no abarca estos procesos, la resolución sí consigna que este se apersone a declarar cuando sea convocado. Por ello, fue citado en calidad de testigo en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa y ex primera dama, Nadine Heredia; y otros; por los presuntos aportes ilegales al Partido Nacionalista.

Es en este procedimiento donde faltó hasta en cinco oportunidades, tras ser citado, y por el que se solicita la revocatoria del Acuerdo de Colaboración.

Al respecto, la exprocuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, consideró que tanto estos casos, como los comprendidos en el acuerdo, “se debilitarían” sin el testimonio de Barata siempre que el desempeño fiscal no haya sido el más idóneo.

“(Jorge Barata) está presentado como medio de prueba por parte de la Fiscalía, pero la real dimensión del perjuicio solo se va a saber si es que el fiscal ha hecho depender toda su investigación, y el resultado de la misma, en este testimonio. Allí el perjuicio sería muy grave”, indicó a Correo.

En otro momento, cuestionó la participación del exejecutivo brasileño con la justicia peruana. “Él recibió todos los beneficios de la colaboración, la misma que se estaría dejando sin efecto por incumplimiento de las obligaciones al que él se ha contraído. En el caso de Humala ya lo hemos visto, fue notificado en más de una oportunidad y no cumplió con declarar”, aseveró.

Posteriormente, Ampuero remarcó que “hay otros daños, absolutamente irreparables”, de revocarse esta sentencia. Por ejemplo, la devolución de los bienes de Barata.

“La Procuraduría solicitó, en su momento, dejar sin efecto todas las medidas cautelares que se ejecutaron sobre este patrimonio: vehículos e inmuebles. Una vez que se deje sin efecto la sentencia, ese es un daño irreparable. Recordemos que la Fiscalía no impugnó, tampoco la Procuraduría”, aseveró.

Acciones

Entre tanto, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, sostuvo que Barata puede ser acusado hasta tres veces, un cargo por cada caso comprendido en su acuerdo, una vez que le sean revocados los beneficios

“No necesita ser juzgado ni procesado, ni probarse responsabilidad penal porque ya lo confesó; tiene una sentencia que declara su culpabilidad en estos tres proyectos”, indicó a RPP.

Por el contrario, Andy Carrión detalló que si bien Barata ha reconocido su culpablidad en ciertos delitos, esto se dio exclusivamente en el marco del proceso de colaboración eficaz.

“Tendría que iniciarse otra investigación en su contra, pero eso no significa que se realice una acusación directa”, puntualizó.

Opciones

De otro lado, sobre los otros procesos, en los que Barata es testigo, Andy Carrión consideró que “el hecho de que no declare (en el juicio) no invalida sus declaraciones previas”, pues se dará lectura a las ya recogidas por la Fiscalía previamente. Sin embargo, añadió que “los jueces ya no le van a dar el mismo peso” a estas afirmaciones.

“Esto se va a replicar en los demás casos (donde esté comprometido Barata). Se debilitarán estos procesos, pero eso no significa que se enerven todas las pruebas que hasta ahora se han recopilado gracias a su declaración. En el marco de la colaboración, lo que él ha hecho es aportar documentación, señalar cuál ha sido la ruta del dinero, etc. Eso no será afectado, pero sí se debilitará la actuación valoratoria del juez”, señaló.

Carrión también calificó como “inédito” que sea el mismo fiscal que suscribió este acuerdo, José Domingo Pérez, quien pretenda revocar la sentencia de colaboración. Según su percepción, la pérdida del beneficio para Barata tomará un tiempo.

“Un juez tiene que resolver dentro del plazo razonable. El propio colaborador tiene derecho a defensa. Tiene que haber una audiencia donde se cite a las partes (...). Eso podría tomar algunos meses, no será una resolución inmediata”, indicó Carrión.

El especialista también resaltó que mientras este proceso se lleve a cabo, debido a que la Fiscalía ya ha solicitado la revocatoria, Barata puede negarse a participar de las citaciones que tenía pendientes. Por ejemplo, el juicio oral del caso Interoceánica que se iniciará la próxima semana.