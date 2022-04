El último miércoles,en el boletín de normas legales del diario El Peruano, se publicó el anteproyecto del Código de Trabajo, una de las propuestas bandera de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betsy Chávez Chino, con la que busca dar mejoras a la población con un empleo formal y digno, en medio de un contexto crítico pues la pandemia continúa y la crisis política también.

Así pues, a través de la resolución ministerial N° 092-2022-TR, se determinó un plazo de 20 días calendario, contados desde la publicación de la citada resolución, a fin de recibir opiniones y comentarios por parte de la sociedad civil. Tras ello, el proyecto de ley del Código del Trabajo será enviado al Congreso para su debate y aprobación final.

El documento de 191 páginas ha sido elaborado por una Comisión Sectorial del MTPE, encabezada por el viceministro del sector, Edilberto Sergio Jaime Ríos y conformada por otros siete funcionarios del citado ministerio, además de un plana de ocho alternos.

La comisión se instaló el 3 de diciembre del 2021, contando con 120 días calendario para presentar el informe final que contiene la propuesta de Anteproyecto de Código del Trabajo. En total, la Comisión Sectorial se reunió en 21 oportunidades, siendo la última reunión el 31 de marzo del 2022.

TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno propone eliminar el trabajo remoto

CRÍTICAS. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por dos especialistas del sector laboral, quienes en diálogo con Correo, coincidieron en señalar que la iniciativa no es la solución para la actual crisis laboral.

Para el abogado laboralista Percy Alache, socio líder de la consultora mundial Pricewaterhouse Coopers (PwC), la propuesta del Gobierno “si bien busca homogeneizar la legislación laboral y, lo más grave, no tiene interés en atacar el gran problema que tenemos en la informalidad”.

Alache precisó que la mayoría de empresas en el país no serán beneficiadas con la propuesta laboral del gobierno. “Otro problema es que la gran mayoría de empresas en el Perú , cerca del 80%, son micro y pequeñas empresas. Esos puntos no se están atacando, con lo cual el impacto que tendría sería en el 20 y 25% que son formales y que no son mypes”, dijo Alache a este diario.

Comentó que la gran preocupación del sector empresarial son los altos costos de las relaciones laborales. Este anteproyecto defiende que las indemnizaciones por despidos ya no van a tener topes (antes el tope era 1.2 sueldos multiplicados por 12). En este caso, la norma propugna una una indemnización sin tope.

“Este código le da mucha facultatades a los trabajadores para que tengan la posibilidad de reclamar sus derechos. Eso es positivo, pero va a poner muy rígida la legislación laboral”, anotó el experto.

“Si tenemos hoy un contexto político y económico muy crítico, sacar una norma de este tipo va a mantener el estatutos y aún va a agravar el estatus que tenemos hoy. No tenemos oxígeno financiero, tributarios”, añadió.

Precisó que la propuesta tendría impactos solo en el 20% y 22% de la economia nacional.

Por su parte, Brian Ávalos, asociado del estudio jurídico Payet, Rey,Cauvi, Pérez Abogados, indicó que el anteproyecto de la ministra Betsy Chávez contiene iniciativas que agudizarán la rigidez de la actual legislación de trabajo en el país, “que ya de por sí destaca en la región por su falta de flexibilidad”.

“El Código propone normas más rígidas, lo que propiciará que se reduzcan los contratos laborales. Es una norma con mucha rigidez que va, finalmente, a hacer más compleja la contratación formal en el Peru”, dijo Ávalos.

El experto puso como ejemplo que, con la iniciativa, el empleador formal contratará menos, por lo que se optará por la informalidad.

Añadió que las reformas propuestas, en el citado anteproyecto, se fundamentan en la plataforma de una agenda ideológica y política de un Gobierno de izquierda radical como el que preside Pedro Castillo.

“Está dentro de la agenda del Gobierno. La tercerización, el aumento de la indemnización por despidos y otros son proyectos que ya existen en el Congreso. Están dentro de las propuesta del Gonierno. No es nada nuevo. Es una agenda que el Ministerio de Trabajo tiene. Y hay otras más que estan en dicusión en el Congreso o van a salir”, agregó.

DETALLES. En total, el anteproyecto contiene un Título Preliminar de 23 artículos que establece los principios, enfoques y normas generales que rigen al Código de Trabajo.

Entre las principales modificaciones que propone (ver infografía), este anteproyecto plantea que los contratos intermitentes y temporales pasen a ser considerados como contratos de duración indeterminada.

Además, se propone simplificar de nueve a seis modalidades de contratación de duración determinada y de naturaleza temporal.

También se dispone a eliminar el contrato temporal por lanzamiento de nueva actividad, reconversión empresarial y el accidental de emergencia.

El anteproyecto también propone normar las modalidades de Teletrabajo o Trabajo a Distancia y se contempla como única modalidad al teletrabajo, el cual requiere acuerdo empleador-trabajador y que el empleador asuma o compense los costos de la prestación de labores.

Explica que “puede contratarse a alguien como teletrabajador o pactarse -por acuerdo con un trabajador presencial que pase a ser teletrabajador, en cuyo caso el trabajador puede revertir y volver al trabajo presencial”.

La propuesta del MTPE, además, plantea eliminar el tope a la indemnización por despido, que sería “equivalente a cuarenta y cinco (45) días de remuneración ordinaria por cada año completo de servicios”.

Actualmente, se paga un sueldo y medio por año, pero con un tope de 12 sueldos.

Sobre la libertad sindical, el anteproyecto reduce a 10 el mínimo de trabajadores requeridos para constituir una organización sindical, a diferencia de los 20 exigidos por la legislación actual para sindicato de empresa y 50 si es de otra naturaleza (de actividad, gremio u oficios varios)