El candidato, Yonhy Lescano respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a una participante de Junín, quien alertó sobre el incremento de casos de VIH en niños en comunidades amazónicas debido a violencia sexual. El postulante señaló que esta problemática refleja fallas graves del sistema de justicia y abandono del Estado en estas zonas.

“Es una preocupación de todos los peruanos los abusos permanentes de las niñas de Awajún. Que algunos ministros dijeron que era parte de la cultura peruana. Son actos ilícitos, violatorios que no está solucionando el sistema de justicia. No hay ningún sentenciado hasta ahora. Los fiscales no han hecho nada”, sostuvo.

El representante de Cooperación Popular propuso exigir al sistema judicial que sancione a los responsables de estos delitos. En ese sentido, indicó que jueces y fiscales deben asumir su rol frente a estos casos para evitar la impunidad.

“Una de las medidas es exigir al sistema de justicia, a los jueces y fiscales, que sancionen a los responsables”, formuló.

Lescano también planteó una intervención directa del Estado en estas comunidades a través de distintos sectores. Según explicó, es necesario que instituciones como Educación, Mujer e Inclusión Social atiendan de manera integral a estas poblaciones.

“Se tiene que intervenir a través del Ministerio de Educación, de la Mujer y de Inclusión Social para que vayan a esas comunidades nativas que están absolutamente abandonadas, no tienen salud, no tienen educación y no tienen orientación para que puedan criar a las niñas”.

El candidato propuso además el empoderamiento de las mujeres como una medida clave para prevenir la violencia. Sostuvo que el acceso a educación y recursos económicos permitirá que puedan enfrentar situaciones de abuso.

“Hay que empoderar a las mujeres, porque las mujeres tienen que ser defendidas desde el Estado. ¿Cómo se empodera a las mujeres? Con educación, pero también con recursos económicos para que se puedan defender solas”, planteó.

El postulante finalizó su intervención señalando que su propuesta busca garantizar la protección de niñas y mujeres en comunidades nativas. Indicó que su gobierno priorizará el acceso a servicios básicos y la defensa de los derechos de estas poblaciones.