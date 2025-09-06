El Poder Judicial levantó de manera temporal el impedimento de salida del país que pesaba sobre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

La autorización excepcional tiene una vigencia de cinco días, del 6 al 11 de setiembre, con el fin de que participe en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 190-2025-PCM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que también dispone que el ministro de Salud, César Vásquez, asuma el despacho de Justicia mientras dure la ausencia de Santiváñez.

En su agenda en Ginebra figura la intervención en la presentación del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reuniones bilaterales con este organismo, un encuentro con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja y su participación en el debate general sobre derechos humanos.