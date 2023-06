El debate y la segunda votación de la llamada ‘Ley Mordaza’, que busca modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, a fin de elevar las penas de los delitos difamación a través de medios de comunicación, publicaciones de libros o las redes sociales, fue suspendido por tercera vez por el pleno del Congreso de la República.

¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS?

El debate de la polémica iniciativa estuvo dividido en dos bandos: un sector a favor de la norma, que eran los parlamentarios de izquierda. Los que se oponían eran parlamentarios de bancadas de derecha como Fuerza Popular. La discusión duró aproximadamente 40 minutos. Durante la disertación de los parlamentarios, la fujimorista Patricia Juárez denunció que algunos legisladores le pidieron canjear los votos de su bancada a favor de la ‘Ley Mordaza’ por el respaldo al dictamen del retorno de la bicameralidad, que no logró los 87 votos que requería.

“Lo que se ha pretendido hace un momento, cuando estábamos en la votación de la bicameralidad, era canjear los votos a efectos de que nosotros cedamos y votemos a favor de la Ley Mordaza para que voten por la bicameralidad”, sostuvo anoche sin indicar ningún nombre.

En esa línea, la legisladora dijo que cada congresista sabe quién ha sido y que su bancada no cederá a ese tipo de chantaje.

Tras ello, su colega Flavio Cruz (Perú Libre) descartó que su agrupación haya intentado ese tipo de negociación y que votaron en contra de la bicameralidad porque el pueblo no quiere más parlamentarios.

“Quiero dejar en claro que, sí puede, retire la palabra, porque no es bueno basarse en cuentos. Si alguien le contó eso, yo no he tenido ningún diálogo formal, yo soy el vocero y siento que mi partido se siente aludido, nosotros no tenemos ese estilo”, acotó.

Tras ello, su compañero de bancada y autor del proyecto, Segundo Montalvo, pidió pasar a un cuarto intermedio a fin de “seguir socializando este dictamen”, que consideró “beneficia a todos los peruanos”.

Desde la Mesa Directiva no se aceptó el pedido y exhortaron al presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, que sustente el dictamen y se pase a votación, sin embargo, este no quiso y aceptó la propuesta de Montalvo.

Luego de ello, el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), pidió a Gonza Castillo que la propuesta sea debidamente sustentada en la próxima sesión plenaria y pase a votación.

