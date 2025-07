Lilia Paredes, esposa el expresidente Pedro Castillo reapareció en un seminario web junto al músico británico Roger Waters, donde aseguró una vez más que el exmandatario es víctima de persecución política.

El dominical de Cuarto Poder reveló que en la videollamada realizada el 29 de junio de 2025, la ex primera dama refiere en “Perú no hay justicia (...) y los jueces no quieren aceptar esto”. En este espacio de más de dos horas, también participaron los exministros Iver Maraví y Walter Ayala.

El músico de Pink Floyd consultó sobre la situación de Pedro Castillo, a lo que Lilia Paredes afirmó nuevamente que el sistema de justicia no lo favorece.

Asimismo, relató que su comunicación es escasa y vigilada. “No hemos podido comunicarnos. Mi esposo le pusieron un teléfono monedero y nos habla de vez en cuando. Habla poco. Él nos habla para saber como estamos, sus hijos, porque el teléfono de la cárcel estará intervenido”, dijo.

Waters ha mostrado públicamente simpatía por por gobiernos de izquierda de América Latina, por lo que mostró su respaldo a Castillo.

Por otro lado, llama la atención que su reaparición en un seminario internacional coincida con el reciente anuncio de la bancada de Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo, que propusieron la participación de Castillo a las Elecciones 2026.

Cabe mencionar que Pedro Castillo es procesado en este caso por la presunta comisión del delito de rebelión, por los hechos ocurrido el 7 de diciembre del 2022, cuando emitió un mensaje a la Nación llamando a cerrar el Congreso de la República.