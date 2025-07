El Poder Judicial desestimó la solicitud del Ministerio Público para suspender temporalmente, por un plazo de 36 meses, a Luis Arce Córdova en su función como fiscal supremo titular.

De esta manera, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el pedido formulado por la Fiscalía de la Nación el pasado 12 de mayo, en el marco de la investigación que se sigue contra Arce Córdova por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado en perjuicio del Estado.

La solicitud de la Fiscalía de la Nación se produjo luego de que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenara la reposición de Luis Arce Córdova en el cargo de fiscal supremo titular, tras declarar fundada la demanda de amparo que presentó. Con esta acción, Arce buscaba anular la sanción de destitución impuesta por la Junta Nacional de Justicia, luego de su renuncia como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones en plena etapa de las Elecciones Generales de 2021, decisión que dejó sin quórum al máximo organismo electoral del país.

Sobre el caso, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria precisó que Luis Arce Córdova no ejerce actualmente el cargo de fiscal supremo titular, ya que no cuenta con el título emitido por la Junta Nacional de Justicia. Respecto al supuesto peligro de que, en caso retorne a la función pública, repita una conducta irregular a lo largo del tiempo, el magistrado consideró que los argumentos de la Fiscalía son subjetivos, pues no se presentaron pruebas ni indicios concretos que sustenten dicho riesgo. Asimismo, señaló que las afirmaciones sobre una eventual influencia de Arce en personal fiscal o en decisiones institucionales de alcance nacional carecen de respaldo material y se basan en conjeturas.

A través de una resolución emitida el pasado 2 de julio, a la que tuvo acceso RPP, el juez supremo también subrayó que los elementos presentados por la Fiscalía para sustentar su requerimiento son los mismos que respaldan la denuncia constitucional en curso contra Luis Arce Córdova en el Congreso de la República. Al no haberse incorporado nuevos fundamentos, el magistrado indicó que corresponde al Parlamento, conforme a lo establecido en la Constitución, determinar la eventual responsabilidad del investigado.

La Fiscalía de la Nación atribuye a Luis Arce Córdova el presunto delito de enriquecimiento ilícito cometido entre el 1 de enero de 2009 y diciembre de 2019, periodo durante el cual ocupó los cargos de juez superior titular y fiscal supremo titular.

Asimismo, Arce Córdova enfrenta una segunda sanción de destitución impuesta por la Junta Nacional de Justicia, esta vez vinculada al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.