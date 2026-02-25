Lily Norka Vásquez Davila, licenciada en Psicología, juró hoy como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y presidida por el presidente de la República, José María Balcázar.

La nueva ministra del Midis se integra al gabinete liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. Asume el cargo en reemplazo de Lesly Nadir Shica Seguil.

#LoÚltimo



Lily Vásquez es la ministra de Desarrollo e Inclusión Social



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/mpA3MoR4ZA — Canal N (@canalN_) February 25, 2026

Perfil de la nueva titular de Desarrollo e Inclusión Social

Vásquez Dávila es graduada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y posee una maestría en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Además, cuenta con un diplomado en Liderazgo Organizacional e Inteligencia Emocional otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuenta con experiencia en el sector público, habiéndose desempeñado como jefa de la Subunidad de Apoyo de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Asimismo, se desempeñó como especialista en Gestión de Relaciones Humanas y Sociales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y trabajó como psicóloga en el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

La nueva ministra del Midis posee experiencia en gestión pública y en la implementación de políticas dirigidas al bienestar y la inclusión de poblaciones vulnerables.