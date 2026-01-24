Los cuestionamientos contra el presidente José Jerí por las reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang crecen cada día más, por lo que su permanencia en el cargo es incierta.

El mandatario sostiene que pretenden sacarlo para alterar el proceso electoral, esto debido a que existen varios congresistas que van a la relección, lo que podría afectar el principio de neutralidad.

Sin embargo, existe un bloque de parlamentarios que no participarán en las Elecciones Generales 2026, por lo tanto, pueden asumir sin inconvenientes.

De acuerdo con información revisada por Correo, existen 40 congresistas en esa situación, mientras que 88 intentarán alcanzar un cargo en los próximos comicios (ver infografía).

Cabe precisar que la contabilidad no incluye al sentenciado Guillermo Bermejo, a José Jerí ni a Judith Laura Rojas, quien debe jurar para asumir en reemplazo del fallecido Carlos Anderson.

José Jerí es cuestionado, entre tantas cosas, por su visita a la tienda del empresario chino Zhihua Yang. Foto: Captura Canal N

NOMBRES

La bancada de Acción Popular tiene 10 congresistas que no irán a la reelección debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló sus elecciones primarias.

Entre los nombres destaca el de María del Carmen Alva, quien ya asumió en alguna oportunidad la presidencia del Congreso.

El segundo lugar es ocupado por Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña que tiene al menos a siete congresistas que no irá a la reelección. Sin embargo, hay nombres como María Acuña y Jorge Flores, quienes en algún momento fueron denunciados por casos de “mochasueldos”.

Incluso, el último fue suspendido 30 días tras la acusación de recorte de sueldo a sus trabajadores.

En Juntos por el Perú hay cuatro congresistas que no van a la reelección, entre ellos, Lucinda Vásquez, denunciada por pedirle a su trabajador que le recorte las uñas de los pies.

En Podemos hay tres congresistas que podrían asumir, entre ellos, Digna Calle, también cuestiona por pedir licencias constantemente para permanecer en Estados Unidos.

El Bloque Democrático Popular tiene a dos congresistas que no va a la reelección como Susel Paredes. Sin embargo, ella sí se presentará como candidata a la alcaldía de Lima por el partido Ahora Nación.

En grupos parlamentarios como Perú Libre (3), Bancada Socialista (1), Fuerza Popular (1), Renovación Popular (1), así como Honor y Democracia (1) también tienen opciones.

Finalmente, hay cuatro congresistas no agrupados que tampoco van a la reelección.

Raúl Doroteo, Vivian Olivos, Flor Pablo Medina y Kira Alcarraz.

La última como se sabe, fue cuestionada por amenazar de muerte a una periodista e incluso es investigada por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de violencia contra la autoridad, con el agravante de ser funcionaria pública, por el episodio en el que habría agredido a un fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Maricarmen Alva es una de las congresistas que no va a la reelección. Foto: Congreso.

MOCIONES

Al cierre de esta edición son seis las mociones de censura contra el presidente Jerí presentadas ante la mesa de partes del Congreso.

Las mociones son de Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Elías Varas (Juntos por el Perú), Jaime Quito (Bancada Socialista), Edward Málaga (no agrupado), Esdras Medina (Renovación Popular) y Edwin Martínez (Acción Popular).

Hasta el martes, había respaldo para censurar al presidente Jerí desde las bancadas de APP (17), Perú Libre (11), Juntos por el Perú (10), Bancada Socialista (5), el Bloque Democrático Popular (5), Podemos (11) y seis no agrupados.

Sin embargo, Renovación Popular (11) presentó una moción que incluye la firma de cinco congresistas de Acción Popular y Karol Paredes de Avanza País.

Es decir, podrían existir por lo menos 82 votos a favor de la censura de José Jerí.

Para censurar al presidente de un Congreso se requiere mayoría simple, es decir, 66 votos.

Mociones de censura contra José Jerí de Renovación Popular y Acción Popular.

REGLAS

Otro dato no menor es que en los últimos días ha surgido un debate sobre si el presidente José Jerí debe ser vacado o censurado en su calidad de presidente del Congreso, lo que de manera inmediata, implicaría dejar la presidencia de la República.

Además, para que una censura o vacancia sean sometidas a debate y votación, se requiera la presencia del Pleno del Congreso que en esos momentos se encuentra en receso parlamentaria, en su reemplazo, sesiona la Comisión Permanente, aunque no tiene todas las facultades para tratar los temas antes mencionados.

Al respecto, Fernando Rospigliosi, presidente encargado el Congres, ha dicho que los congresistas no conocen el Reglamento del Parlamento, porque le han exigido a él y a la Mesa Directiva que convoque a un Pleno.

“Aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República o 78 congresistas”, indicó.

Si bien algunos congresistas le han pedido a Rospigliosi que convoque a un pleno extraordinario, lo cierto es que se necesitan recolectar al menos 78 firmas para presentar la solicitud.