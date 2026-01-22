El presidente José Jerí sostuvo que espera la difusión de más videos de sus reuniones con empresarios chinos para “comprobar y tener muchos más indicios de quiénes están atrás de ello”.

Según explicó el mandatario, su intención es identificar “cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo” y relacionó estas filtraciones con la presunta influencia de criminales internos que tienen contactos fuera de los penales donde se realizan operativos y requisas.

“Vuelvo a decir, a mí cada vez me queda mucho más claro que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Hay un interés lógico en ello”, enfatizó el mandatario, reiterando que “no ha habido contenido ilícito” en sus reuniones con los empresarios.

Jerí denunció que miembros de su equipo han recibido amenazas por enfrentar a bandas criminales que extorsionan a transportistas.

“Un integrante de mi equipo fue amenazada y me mandaron un mensaje que no siguiera protegiendo o cuidando a los transportistas, que son de ellos y como son de ellos no deberíamos seguir actuando para enfrentar a esas bandas criminales”, explicó, detallando que otros miembros del equipo recibieron mensajes similares.