Así como cada día aparecen nuevos indicios que vinculan al presidente de la República, Pedro Castillo, en graves actos de corrupción, también lo hacen nuevos personajes de su entorno que toman protagonismo en la trama de denuncias que envuelve al Gobierno que hoy investiga la Fiscalía.

Y es que en la última semana diversos reportajes periodísticos han dado cuenta de funcionarios y civiles del entorno del mandatario que, podrían complicar su situación judicial y política.

CONSEJEROS

Salatiel Marrufo Alcántara acompañó a Pedro Castillo durante la campaña presidencial, acción que le hizo ganar un puesto en el Gobierno como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda.

Al mandatario no le importó que el abogado tenga denuncias por fraude o colusión ilegal, menos que la Fiscalía lo investigue por lavado de activos y organización criminal en el caso “Los Tumaneños del Azúcar”.

Sin embargo, Salatiel tomó protagonismo en la última semana luego de revelarse que entre 2021 y 2021 obtuvo contratos con la Municipalidad de Anguía por más de S/28 mil, esto pese a la prohibición del Estado por ser funcionario público.

Es importante resaltar que Anguía se ha convertido en una zona clave en lo que parece una repartija de obras que beneficiaron a amigos de familiares del presidente Castillo, caso que hoy investiga la Fiscalía.

Cabe precisar que Marrufo renunció a su cargo tras las revelaciones, pero estuvo casi un año trabajando con el ministro Geiner Alvarado, quien permanece en el Gobierno desde el primer gabinete.

Alvarado, ministro de Vivienda, sería parte de de una organización criminal que brindaba adjudicaciones irregulares a empresas fantasma o de manera fraudulenta, según informe periodístico.

El segundo nombre es el de Auner Vásquez Cabrera, actual asesor del ministro de Justicia, Félix Chero, que se vio obligado a rotar a ese puesto luego de que la Contraloría advirtiera que no cumple los requisitos para ser jefe del Gabinete Técnica de la Presidencia.

El chotano forma parte del círculo más íntimo del presidente y actúa como uno de sus principales consejeros.

En estos días, los reflectores se enfocaron en Auner Vásquez, luego de que el exsecretario Bruno Pacheco lo sindicara como el “ideólogo” de captar y convencer a los congresistas denominados como ´Los Niños´ a fin de convencerlos de apoyar a Castillo.

En el registro de visitas de Transparencia, constan encuentros de Vásquez con nueve legisladores de Acción Popular.

A pesar de lo mencionado, Vásquez se mantiene en su puesto.

Auner Vásquez es de Chota y forma parte del círculo más íntimo del presidente Castillo. Actúa como uno de sus principales consejeros.

AUTOR

Un tercer personaje es Eder Vitón Burga, exsocio de Auner Vásquez mediante una empresa jurídica.

El cajamarquino ocupó hasta el jueves el cargo de asesor del Gabinete Técnico de Presidencia, pero su nombre saltó a la palestra un poco después de que el exsecretario Pacheco se entregara a la justicia.

Vitón sería el autor del informe falso que ofrecía a detalle un supuesto plagio de parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El exfuncionario junto al subsecretario de Palacio, Beder Camacho, intentó desprestigiar a la máxima representante del Ministerio Público, autoridad que tiene a su cargo las investigaciones contra el presidente Castillo.

Por ello, actualmente es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Subsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho negó que busque ser colaborador eficaz. (Foto: archivo GEC)

BENEFICIADA

El último personaje es Wendy Irigoin Peralta, hija de Aladino Irigoin Chávez, escolta del presidente Castillo, quien se benefició con seis órdenes de servicio en un período de ocho meses por S/90 mil en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La afortunada hija de la seguridad del mandatario creó una empresa al poco tiempo de que Castillo asumiera.

Las órdenes de contrato se realizaron durante la gestión del exministro de ese sector Juan Silva Villegas, hoy prófugo de la justicia.

Ante ello, el procurador anticorrupción Javier Pacheco denunció a Wendy Irigoin por el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado, tomando como base los informes periodísticos que dan cuenta de prsuntas irregularidades.

“Cuando observamos la noticia criminal que se ha propalado respecto de estas órdenes de servicio que habrían sido otorgadas a Wendy Teresita Irigoin Peralta, quien sería una ingeniera de sistemas, es que se le ha otorgado órdenes de servicios hasta por el monto de 88 mil 250 soles por realizar funciones, una de estas hacer la agenda del despacho ministerial”, indicó el procurador Pacheco a RPP.

Por ello, Javier Pacheco ha pedido a la Fiscalía que abra investigación contra Wendy Irigoin Peralta.

En caso la hija del escolta del presidente que trabajaba en el MTC, sea hallada culpable del delito de colusión, el procurador estimó que podría recibir, por lo menos, 15 años de cárcel.

En tanto, sobre su padre, Nilo Irigoin Chávez, señaló que se estaría ante la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Por otro lado, el procurador denunció penalmente al titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran), Guillermo Gouro Mogollón por presunto tráfico de influencias y nombramiento ilegal del cargo.

La defensa del Estado indica que Gouro y otros dos funcionarios de la entidad, Jorge Herrera Clavo y Amelia Gálvez Saldaña no cumplen los perfiles requeridos para los cargos que ocupan.

Herrera Clavo y Gálvez Saldaña ocupan la jefatura de la Oficina de Administración y la gerencia de Prevención de Sutran, respectivamente.

Eel procurador anticorrupción Javier Pacheco denunció a Wendy Irigoin por el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado,

¿SE VA?.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, no descartó presentó su renuncia al cargo, en medio de las investigaciones fiscales que se le sigue por el presunto delito de organización criminal.

“Es un tema que yo lo estoy evaluando. No solamente de ahora sino desde que me dijeron el tema del gabinete en la sombra. Pero yo soy inocente, no he cometido ningún acto de corrupción”, dijo Camacho.

Al ser consultado sobre qué haría si le piden su renuncia, Camacho respondió que no tendría problemas en dejar el cargo. “Por qué no me voy a retirar, es un cargo de confianza (...) Soy funcionario público de carrera, tengo mi puesto de trabajo en el Estado, soy nombrado, tengo arraigo laboral. Regresaré a mi plaza”, dijo el funcionario.

El funcionario negó ser colaborador eficaz y aclaró que su citación a la Fiscalía se ha reprogramado para el próximo 19 de agosto por la investigación por el presunto delito de organización criminal.