Luis Enrique Arroyo Sánchez juró este martes como nuevo ministro de Defensa (Mindef), en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Con ello, Arroyo Sánchez se integra al nuevo Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles.

Cabe recordar que José María Balcázar asumió la Presidencia del Perú tras ser elegido titular del Congreso el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del entonces mandatario José Jerí.

#LoÚltimo



Luis Arroyo es el ministro de Defensa



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/UEFQPRVE7i — Canal N (@canalN_) February 24, 2026

Perfil del nuevo titular del sector Defensa

Antes de asumir el cargo, Luis Arroyo Sánchez ejercía funciones como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

General de división en retiro del Ejército del Perú. Además, de acuerdo con registros institucionales, se desempeñó como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

Su trayectoria profesional se encuentra vinculada a la formación militar de alto nivel y al desempeño de funciones en diversas instancias castrenses, incluidas referencias en documentos del Fuero Militar‑Policial.

Durante su gestión en el Indeci, estuvo al frente de la entidad responsable de coordinar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias, en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.