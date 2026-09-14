El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que el proceso de transformación digital del Minsa concluirá a finales de este año. Precisó que la primera etapa demandará una inversión de 40 millones de soles, destinada principalmente a la adquisición de software y equipos tecnológicos, como computadoras.

Según explicó el ministro de Salud, el proyecto piloto ya se implementa en cuatro hospitales y la meta es ampliar su alcance para diciembre. La iniciativa permitirá facilitar el traslado de medicamentos y pacientes entre distintos establecimientos de salud. “No tienen ni siquiera interconexión entre farmacias” ni entre áreas del mismo hospital, señaló en diálogo con ‘Punto Final’.

Como segunda medida, el ministro plantea fortalecer la infraestructura destinada a la prevención y priorizar la atención primaria de salud. En esa línea, aseguró que su gestión dejará de apostar por obras de gran tamaño que no respondan a las necesidades de la población: “Ya no voy a hacer elefantes blancos”.

Dyer señaló que en algunas regiones del país se detectó una duplicidad de funciones relacionada con la falta de herramientas tecnológicas básicas. También advirtió dificultades para incorporar profesionales provenientes del sector privado, debido a que las convocatorias exigen una amplia experiencia previa en el Estado. “Es como si hubieran puesto candados para que se reciclen dentro de los ministerios”, cuestionó.

Frente a las posibles consecuencias del fenómeno El Niño, entre ellas un eventual incremento de los casos de dengue, Dyer señaló que el Ministerio de Salud viene coordinando con el sector privado la instalación de hospitales de campaña para atender una eventual emergencia.

Por otro lado, Dyer indicó que de las 75 obras paralizadas identificadas en el sector Salud, solo cinco están bajo responsabilidad de su cartera y actualmente se trabaja en su reactivación. Precisó que los demás proyectos corresponden a los gobiernos regionales y a entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Respecto a la denuncia de pacientes oncológicas por la presunta falta de medicamentos en el Hospital Nacional Sergio Bernales, Dyer afirmó que este lunes 14 de septiembre adoptarán medidas para atender la situación.

El ministro denunció además la presunta presencia de mafias al interior de algunos hospitales, que aprovecharían la ausencia de sistemas de control para desarrollar negocios paralelos. “No hay fiscalización electrónica, que es algo tan sencillo”, sostuvo.