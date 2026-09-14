Personas que realizaron aportes de campaña, ya sea en dinero o en especies, posteriormente fueron incorporadas a los despachos de senadores y diputados del Congreso de la República. La información fue obtenida por Punto Final tras cruzar los registros de aportantes de la ONPE con las planillas del Parlamento correspondientes al cierre de agosto.

Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, la situación no representa necesariamente un problema legal, sino de gestión. Explicó que, aunque estos trabajadores pueden cumplir con los requisitos establecidos, en muchos casos no cuentan con experiencia en labores parlamentarias y terminan desempeñándose como intermediarios entre los congresistas y la ciudadanía, en lugar de asumir funciones técnicas.

Uno de los casos corresponde al diputado por Apurímac Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú. En su despacho figura como técnico José Gabriel Mendoza Salazar, quien percibe un sueldo de S/5.800 y realizó cuatro aportes a la campaña del parlamentario por un total de S/5.226.

Una situación similar se observa en el caso del diputado por Lima, Javier Cipriani, de Renovación Popular. Su asesor principal, Jaime Vargas Montenegro, aportó S/4.590 a su campaña y actualmente recibe un sueldo superior a S/14 mil. Por su parte, Jair Manrique, de Ahora Nación, contrató como técnico a José Miguel Escalante, quien percibe S/8.300 y contribuyó con S/2.050 a su campaña mediante la entrega de 50 cajas de preservativos para la iniciativa ‘Ponte el Casco’.

En Fuerza Popular también figura el caso de la diputada Jessica Navas, quien tiene como asesor a Salomón Macedo, aportante de S/6.300 a su campaña y actualmente con un salario superior a los S/12 mil. La lista incluye además al diputado Gabriel Gonzáles, cuyo actual asesor le entregó una camioneta; al diputado José Marcelo, quien recibió un aporte en especies valorizado en S/4.300; y al diputado César Tito Rojas, cuyo auxiliar realizó una contribución de S/1.800.

Los casos también alcanzan al Senado. Andrés Luján incorporó a su despacho como auxiliar a un aportante que entregó S/2.900 durante su campaña, mientras que Edgar Mancha, tercer vicepresidente de la Cámara Alta, sumó a su equipo a dos personas que previamente habían financiado su candidatura.

Los parlamentarios consultados por dicho dominical aseguraron que las personas que integran sus equipos cumplen con las exigencias legales para ejercer dichos cargos. En paralelo, el presupuesto destinado al gasto corriente del Congreso ya ha superado los 900 millones de soles.