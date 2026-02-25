Luis Jiménez Borra juró este martes 24 de febrero como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Perfil del nuevo titular del Minjus

Abogado de profesión, Luis Enrique Jiménez posee un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), considerada una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa.

En el ámbito político, se desempeñó como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante los periodos 2007-2010 y 2015-2018, y ocupó cargos ejecutivos en el sector público, incluyendo el de gerente municipal en las comunas de San Isidro y Santa María del Mar.

Asimismo, Jiménez se desempeñó como consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ocupó cargos de asesoría y gestión en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, así como en el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Además, ejerció como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) desde el 4 de diciembre pasado y cuenta con una amplia trayectoria en cargos ejecutivos y representativos dentro de la administración pública.

En cuanto al ámbito académico, Jiménez se desempeñó como docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), en la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y en facultades de Derecho de varias universidades de prestigio en el país.