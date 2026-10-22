El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo buscará alternativas para atender los problemas del país, pese a que el Congreso no aprobó todas las medidas incluidas en su solicitud de facultades legislativas.

La delegación otorgada permitirá al Gobierno legislar durante 90 días calendario en seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

“Nosotros vamos a hacer absolutamente un uso efectivo y contundente de las facultades que nos han entregado”, sostuvo Galarreta durante una conferencia de prensa.

El titular de la PCM aseguró que el Ejecutivo aprovechará las atribuciones concedidas para enfrentar ambas problemáticas, aunque consideró insuficiente el alcance de la aprobación parlamentaria.

El jefe del Gabinete también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de acción del Gobierno mientras se debatía la solicitud en el Congreso. Indicó que el comando unificado contra la criminalidad ya está en funcionamiento y que cinco ministros llevan más de 30 días coordinando acciones vinculadas con la seguridad y la prevención de los efectos de El Niño.

Entre las propuestas que quedaron fuera de la delegación, Galarreta mencionó las relacionadas con el empleo juvenil y la formalización y crecimiento de las pequeñas empresas.