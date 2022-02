Luis Galarreta Velarde, secretario general de Fuerza Popular y ex presidente del Congreso, precisa sin rodeos que la supuesta tregua entre el Gobierno y la oposición no existe y, en todo caso, es “una anécdota” irrelevante. “Es obligación del Congreso seguir fiscalizando”, declara con firmeza.

La semana anterior, la presidenta del Congreso anunció una tregua política con el Gobierno. ¿Se suma Fuerza Popular?

Sobre la supuesta “tregua” yo tengo una lectura distinta. El término tregua no la usó la presidenta del Congreso. Creo lo usó el vocero del oficialismo Waldemar Cerrón. Bueno, es cierto que también la usó Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular. Al respecto, primero quiero expresar mi respaldo absoluto a las bancadas democráticas en el Congreso que son seis o siete y mi respaldo a la presidenta del Congreso en su labor. No sé por qué dicen que hay una tregua por un abrazo que se han dado Mari Carmen Alva y Waldemar Cerrón. Alva ha sido muy clara en señalar la posición del Parlamento frente a la actitud del Ejecutivo. Lo único que veo es un Parlamento que viene siendo atacado burdamente por los mismos que apoyaron el cierre del Congreso por Martín Vizcarra, y que han ayudado a que Pedro Castillo sea gobernante. Entonces, yo no veo una tregua, lo que veo es un mensaje en el sentido de que el Congreso puede colaborar con el Ejecutivo en la medida que el Ejecutivo plantee cosas positivas. Yo no he visto que se haya anunciado una tregua política. En el caso de Fuerza Popular, seguimos exigiendo cambios en el Gabinete. Es más, el problema no es el Gabinete. El problema es el señor Pedro Castillo.

Desgraciadamente, después de una semana de la supuesta “tregua”, que para mí no es tal, seguimos en el mismo clima. No pasa nada. No hay ningún cambio.

¿Ve factible un acuerdo general entre la oposición y el oficialismo o es más bien una quimera?

Si el Ejecutivo no cambia en nada, si no sabe armar un gabinete decente, no un gabinete lumpen, no hay ninguna tregua. Es más, es obligación de Parlamento seguir fiscalizando. Este Congreso está haciendo bien las cosas. Un Ejecutivo como este más bien requiere de un Parlamento absolutamente fiscalizador. Este es el momento que tiene que ser fiscalizador, no dejar ni un segundo de estar detrás de las barbaridades que están haciendo (...) No es que sea imposible que la oposición pueda llegar a hacer acuerdos con el Gobierno. Es el Gobierno el que no quiere llegar a ningún acuerdo con el Congreso.





¿Cuál sería la salida a las crisis políticas recurrentes que atormentan al país?

Si no hay reacción positiva del señor Pedro Castillo, los mecanismos para que se vaya tienen que ser todos dentro de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si no hay los votos? Si no hay los votos, no hay los votos. Así es la democracia. Cuando hay un presidente que traiciona al pueblo, que no tiene la más mínima capacidad, los mecanismos democráticos como la vacancia, la denuncia constitucional, están en la Carta Magna.

¿Que se vayan todos: Ejecutivo y Parlamento?

Eso no es constitucional; no es legal. Podemos discrepar o estar de acuerdo pero todo en el marco constitucional. El Congreso no tiene por qué irse si mañana se cae el presidente o la vicepresidenta. Eso no existe. Ya lo han dicho Domingo García Belaunde y los mejores constitucionalistas del Perú.





¿Está Keiko Fujimori en una suerte de perfil bajo?

Keiko ha guardado una distancia prudente porque reconoce que la campaña acabó muy polarizada. En ese silencio prudente ha venido también las situaciones familiares que ella ha querido mantener al margen. Pero está activa en el partido. Nosotros estamos viendo con ella el tema municipal y regional con un grupo de dirigentes. Un líder no tiene necesariamente que estar en los medios. El partido se expresa a través de la bancada. Hace poco salió a marca la línea del partido.