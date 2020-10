El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), consideró este martes que el presidente Martín Vizcarra está “en un estado insalvable políticamente” y lamentó que las denuncias de corrupción contra el mandatario pongan al país “en un estado de zozobra”.

“No dejo de mostrar mi preocupación, mi indignación también por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto y por la posición en la que nos pone [el presidente Martín Vizcarra] a todos los peruanos en un estado de zozobra, en un estado insalvable políticamente”, afirmó en diálogo con Canal N.

“Insalvable políticamente porque vamos a convivir estos meses haciendo un esfuerzo con un presidente que está investigado por corrupción, estamos hablando de coimas, de millones de peruanos que hoy sufren las penurias, los problemas económicos y hay un funcionario público que, a decir de los medios probatorios, pues ha estado llevándose la plata de una forma criminal”, señaló.

Luis Valdez

Similar posición tuvo su colega de bancada Omar Chehade, quien explicó que el hecho de que APP no haya suscrito la moción de vacancia no implica que no apoyen el trámite de la misma.

“Me debo a una bancada y esta es una decisión absolutamente colegiada. Es cierto que nosotros no vamos a firmar el pedido o la moción de vacancia, pero no se cierran todas las puertas. Si esto pasa al pleno [para el trámite], mi bancada, en todo caso, analizará si es pertinente para el país o no admitirla”, manifestó en una entrevista a Willax TV.

Este martes se presentó ante la mesa de partes del Congreso de la República una segunda moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra. La moción se presenta luego de que el mandatario fue señalado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces como el receptor de sobornos por S/2′300.000 por dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

Omar Chehade