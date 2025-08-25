Samuel Ordóñez Sosa, esposo de la congresista Magally Santisteban, fue denunciado por dos trabajadores del Congreso por presuntos actos de acoso y hostigamiento, según reveló “Panorama”.

Roxana Dioses, exfuncionaria que laboró en el despacho de la congresista en 2024, denunció a Samuel Ordóñez por acoso sexual y afirmó que él tenía el control de la oficina de Magally Santisteban. Como sustento, presentó conversaciones de WhatsApp.

“Él siempre me ha insinuado cosas, pero nunca he cedido a sus artimañas. Me indicaba para salir a comer, me decía: ‘Hola, estás preciosa, estás hermosa’, y un sin número de cosas”, aseguró.

De acuerdo con el testimonio, el esposo de la congresista ejercía malos tratos hacia el personal del despacho parlamentario y llegó a despedir trabajadores como si él fuera el jefe.

Edith Lorenzo, asesora del despacho parlamentario, envió una carta notarial a Ordóñez exigiéndole que ponga fin a la violencia psicológica, el hostigamiento y la difamación en su contra.

“Mire, yo le he mandado una carta notarial por todos los actos de violencia. Lo que pasa es que yo no puedo decir mucho porque yo no soy persona pública”, expresó.

La congresista Magally Santisteban se pronunció y dijo que su esposo deberá responder por las denuncias que pesan en su contra. Asimismo, indicó que actualmente ya no convive con él.

“Déjeme decirle que las cosas que pasan en mi despacho, solamente tiene decisiones mi propio personal, no hay terceras personas que influyan”, sostuvo.

“Él no vive conmigo. Le vuelvo a repetir que las personas que hayan cometido un acto irregular tienen que responder mismas”, añadió.

Respecto a las denuncias de los trabajadores de su despacho, indicó: “Roxana Dioses trabajó en mi despacho y se retiró por temas de salud”.

Al ser consultado sobre las denuncias en su contra, Samuel Ordóñez respondió que se encontraba internado en una clínica y luego cortó la llamada. Según informó “Panorama”, actualmente tiene prohibido acercarse al Congreso y a su esposa.

Según fuentes parlamentarias consultadas por el dominical, además de los trabajadores, la propia Magally Santisteban sería víctima de estas situaciones. El Poder Judicial, por consejo de los programas del Ministerio de la Mujer, ya ha dictado medidas de protección.