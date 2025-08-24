El congresista de la Bancada Socialista, Pasión Dávila, planteó modificar la Ley de Reforma Magisterial, para otorgar incentivos por estudios de posgrado a los profesores que obtengan grados académicos de maestría o doctorado.

La propuesta sostiene modificar el artículo 61 de la Ley de Reforma Magisterial, a fin de fortalecer el desarrollo profesional docente mediante la mejora del sistema de incentivos.

Además, este beneficio sería otorgado a aquellos que tengan estudios en universidades debidamente licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o acreditadas según los estándares vigentes.

Refiere que el incentivo se podría entregar en dos modalidades; reconocimiento económico único por la obtención del grado académico correspondiente, o como un apoyo económico periódico durante la realización de los estudios, sujeto a la acreditación semestral del rendimiento académico satisfactorio y la continuidad en el programa.

Asimismo, detalla que el reglamento establecerá los criterios, montos y procedimientos para la implementación de ambas modalidades, considerando las diversas circunstancias de los docentes y las regiones donde trabajan.

Así también, la modificación busca resolver las limitaciones y responder a la realidad educativa contemporánea.