El expresidente Martín Vizcarra desistió de los recursos judiciales que había anunciado su defensa, ejercida por el abogado Erwin Siccha, en contra de su traslado del penal de Barbadillo (Ate) a Ancón II. Dicho cambio fue efectuado el último viernes 22 en horas de la noche.

Sin embargo, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza, indicó a Correo que el Ministerio de Justicia, con la reciente juramentación de Juan José Santiváñez como titular, debería evaluar este caso.

EN DETALLE. “Me parece razonable que, de oficio, una nueva administración en el Ministerio de Justicia pueda revisar esa decisión” de trasladar a Vizcarra a un nuevo penal, sostuvo Pedraza.

El especialista consideró la medida como “incomprensible”, pues “no existe ninguna razón para que él, como expresidente, pueda estar en un penal común habiendo otro que cumple las condiciones con parámetros de seguridad adecuados”.

Además, detalló que el exmandatario, en el penal Ancón II, “va a estar en mínima seguridad en razón a que está en prisión preventiva, no tiene condena, no está vinculado con crimen organizado”.

Acotó que, en cuanto al régimen de visitas, las tendría “tres veces por semana de familiares y amigos, y de abogados todos los días, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de la tarde”.

Pedido

El partido Perú Primero, cuyo líder es Vizcarra, pidió vía X que se “cambie al jefe del INPE y a su director regional de Lima” .