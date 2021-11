La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, señaló que evaluará respaldar una moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo, bajo la causal de incapacidad moral permanente. Sin embargo, precisó que no se debe permitir que grupos específicos “socaven la voluntad popular”.

MIRA ESTO | Perú Libre condena decisión de comisión del Congreso de declarar persona no grata a Evo Morales

En declaraciones a Exitosa, dijo que el Gobierno no representa a Perú Libre, pues el Gabinete ministerial está integrado por representantes de otros partidos como Juntos por el Perú y Nuevo Perú.

“En relación a ese tema [de la vacancia], vamos a evaluarlo, particularmente lo voy a evaluar. Pero no vamos dejar que un grupo por intereses particulares quiera socavar la voluntad popular. El pueblo votó y eligió en las urnas por un presidente, que el presidente no plantee sus propuestas de campaña es otro tema”, refirió.

“Quiero decir que nunca he dado el voto de confianza al Gabinete, no he dado la confianza porque no me representa. Son de derecha, caviares, actualmente gobierna Juntos por el Perú, gobierna Nuevo Perú que no tiene ni inscripción. Hay ministros de Acción Popular y de Frente Amplio, este no es un gobierno de Perú Libre”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR | Robos callejeros: las 5 modalidades más usadas por los delincuentes

Sus declaraciones se dan luego de que tres bancadas de oposición informaran que respaldarán la moción de vacancia presidencial que anunció la vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Los grupos políticos que se sumaron son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

Cabe indicar que para que la moción sea admitida a debate, se requieren de 52 votos a favor. En caso de que se consigan, inmediatamente la representación nacional acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Los pasos que debes seguir para obtener el carnet de vacunación

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.