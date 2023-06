La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) aseguró que el Legislativo no aprobará la ley que permite el nombramiento automático de docentes. También dijo que respetará la decisión del Tribunal Constitucional si declara como inconstitucionales las leyes aprobadas en el parlamento.

“Están en todo su derecho, pero no sé a qué leyes se refieren. (El nombramiento automático de docentes) esa no se aprobó todavía porque han presentado una reconsideración y entiendo que APP ya cambió de postura al igual que muchos congresistas (...) No se va a aprobar”, dijo.

Alva, por el lado del TC, remarcó que si hay un proyecto de ley que está afectando la caja fiscal y esta es rechazada por el Tribunal Constitucional aceptarán la sentencia.

El premier Alberto Otárola afirmó que el Ejecutivo evalúa presentar un paquete de acciones de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República por leyes que fueron aprobadas por insistencia y que afectan el presupuesto, la caja fiscal y la iniciativa de gasto, entre otros motivos.

“Probablemente estemos presentando un paquete de acciones de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional el que defina la suerte de estas normas”, informó la tarde de este miércoles tras la más reciente sesión del Consejo de Ministros.