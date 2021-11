La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular) cuestionó el anuncio de la primera ministra, Mirtha Vásquez, sobre los acuerdos que el Gobierno logró con dirigentes y autoridades de Ayacucho, que incluyen el retiro negociado de cuatro unidades mineras.

“El anuncio de la premier Mirtha Vásquez con respecto al cierre de operaciones mineras genera rechazo y mayor incertidumbre en relación a la posición del gobierno. Nosotros insistiremos en la defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

María del Carmen Alva criticó anuncio del Gobierno sobre Ayacucho.

Este viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, informó que se habían llegado a acuerdos con las organizaciones civiles y las autoridades locales de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho), a fin de proteger los “ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios”.

Mirtha Vásquez anunció que se acordó junto a autoridades y dirigencias de las provincias en mención, “medidas para protegerlas (cabeceras de cuenca) de la contaminación”.

Entre los anunciados dados por al funcionaria, se acordó “crear una comisión ejecutiva para negociar retiro y cierre de 4 unidades mineras”, y “la delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de contaminación”.

(2/2) Acordamos crear comisión ejec. para negociar retiro y cierre de 4 unidades mineras, visitas a zonas afectadas y reuniones con empresas mineras. Asimismo,delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de contaminación.#GobiernoDelPueblo pic.twitter.com/yErQPoW7Vu — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 19, 2021

En respuesta, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) rechazaron la medida anunciada por el Ejecutivo.

“La primera ministra ha pasado por encima de este estado de derecho atribuyéndose poderes que no tiene por ley, y ha asumido funciones que tampoco le corresponde. Como mencionaron los representantes de las empresas no han sido notificados , estos temas no han sido cuestionados formalmente. Por eso, le pedimos al gobierno del presidente Pedro Castillo, que esta situación se rectifique formalmente”, remarcó Óscar Caipo, presidente del gremio empresarial, este sábado en una conferencia de prensa conjunta.

