La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sostuvo que el Parlamento no aceptará ningún chantaje del Ejecutivo tras las declaraciones del premier Guido Bellido, quien no descartó presentar una cuestión de confianza por la interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“Quiero recordarles que el mandato popular por el cual fuimos electos, fue muy claro y contundente: No volver a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud, así como nuestra reactivación económica. De nuestra parte tenemos esa convicción, por eso no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable”, dijo al inicio de la sesión del Pleno.

Asimismo, sostuvo que la Junta de Portavoces emitió un comunicado a favor de la defensa del fuero parlamentario.

“Junto a los portavoces de diversas bancadas nos reunimos con el presidente Pedro Castillo quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. Y le tomamos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el congreso tendría que asumir su responsabilidad”, señaló Alva.

En esa línea, aseveró que el Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional.

“Tenemos un país de más de 33 millones de peruanos que reconstruir. Hagamos esto en memoria de todas nuestras víctimas de la pandemia, en memoria de todos nuestros muertos víctimas de la demencia terrorista de Sendero Luminoso, y pensando en el futuro de las nuevas generaciones, para que reciban un país distinto. Un país digno para nuestros hijos”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO: