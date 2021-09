Por mayoría, con 33 votos a favor, en contra 74 y ocho abstenciones, el pleno del Congreso rechazó la admisión de la moción de censura en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien sostuvo que la “calle pide la vacancia” del presidente de la República, Pedro Castillo.

Fueron dos mociones que se presentaron contra la titular del Parlamento, que se acumularon y fueron sustentadas por los parlamentarios Kelly Portalatino y Waldemar Cerrón (Perú Libre)

“La presidenta del Congreso (....) no debería permanecer al frente de un poder Legislativo si va a brindar opiniones contra la democracia”

Durante el debate, Edwin Martínez (Acción Popular) sostuvo que es preocupante que el Pleno esté viendo censuras y no temas fundamentales, como apoyar a las ollas comunes.

“Es lamentable que tengamos que venir a generar dardos y no generar propuestas (...) la gente se está muriendo de hambre, no sabemos aún cuando el BCR va a tener un directorio y estamos tratando un tema que no le importa al país”, señaló el acciopopulista.

Por su parte, María Córdova (Acción Popular) la moción de censura contra Alva pretende distraer a la población de problemas fundamentales para el país. “Por ello, mi bancada votará en contra de la moción”, dijo.

Desde Alianza para el Progreso, su vocero Eduardo Salhuana, señaló que su bancada no apoyará una censura contra la presidenta del Congreso y que más importante es preocuparnos por la situación de la economía del país y salir de esta crisis.

