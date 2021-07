La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), no considera como un “desaire” el hecho de no haber dejado ingresar al Parlamento al ahora exmandatario Francisco Sagasti para la ceremonia por 28 de Julio y asunción de mando de Pedro Castillo en el Legislativo.

En entrevista a Canal N, la titular del Congreso, se refirió al momento en que no se dejó ingresar al Parlamento a Francisco Sagasti, ni que entregue la banda presidencial personalmente.

“De ninguna manera ha sido un desaire o una venganza, era un tema simplemente protocolar. No fue una decisión de la Mesa Directiva, ni de la presidencia. Yo no he estado en esas coordinaciones. Tanto protocolo de Palacio, como del Congreso lo estaban viendo”, indicó María del Carmen Alva.

A decir de la congresista de Acción Popular dijo que Francisco Sagasti ya no era presidente, por lo que no podía ingresar al Hemiciclo del Legislativo, para formar parte de la ceremonia de 28 de Julio.

Además, la presidenta del Congreso considera que el caso de Valentín Paniagua fue distinto al de Francisco Sagasti.

“Entiendo que no podía ingresar al Hemiciclo, porque no era presidente. Sientas un precedente, hay que seguir el reglamento... En el caso de Paniagua hubo una ley que amplió hasta 28 de julio su mandato, ahora no ha sido así”, alegó.

