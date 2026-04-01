En respuesta a la pregunta ciudadana durante el debate presidencial de este martes 31 de marzo, Mario Vizcarra planteó cómo mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos especialmente en cuanto al acceso al agua potable.
El candidato de Perú Primero resaltó que su agrupación política cuenta con experiencia para atender estas necesidades a través de proyectos de irrigación.
“Ya tenemos ejemplo de haber hecho eso... hemos llevado adelante una irrigación, un represamiento en Pasto Grande, Moquegua, que permitió que ahora Moquegua tenga agua para regadío y también para consumo humanos, y eso hay que hacer de manera permanente para no tener carencia de agua”, manifestó.
Vizcarra señaló que este tipo de proyectos resulta imprescindible, dado que el saneamiento básico es una problemática que afecta a gran parte de la población peruana.
Además, el candidato presidencial indicó que lo ha constatado en su recorrido por diversas regiones del país, incluida la zona de la selva, donde, a pesar de la abundancia de agua, existe una marcada carencia de servicios de saneamiento.