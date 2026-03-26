Durante el tercer día del debate presidencial, el candidato Mario Vizcarra, representante del partido Perú Primero, respondió a una pregunta ciudadana sobre descentralización sanitaria y fortalecimiento de la red de atención médica en regiones.

La consulta por un ciudadano de Huacho planteó la necesidad de reducir la dependencia de la capital en la atención de salud.

“Considerando la histórica centralización del sistema en Lima, ¿qué modelo de descentralización sanitaria propone su gobierno para fortalecer la red de atención en las regiones y garantizar servicios resolutivos sin depender de la capital?”, preguntó durante el segmento.

Vizcarra describe crisis sanitaria y deficiencias en infraestructura

En su respuesta, Mario Vizcarra señaló que el sistema de salud enfrenta una crisis estructural en diversas regiones del país.

“El tema de salud es extremadamente complicado… vemos una desatención total, una crisis, una infraestructura totalmente precaria”, expresó durante su intervención.

Asimismo, indicó que la saturación hospitalaria se ha convertido en uno de los principales problemas en el sistema sanitario.

“Hay hospitales totalmente saturados, hospitales que se caen a pedazos”, sostuvo al referirse a la situación actual en diferentes establecimientos de salud.

El candidato también mencionó ejemplos de obras paralizadas en regiones del país.

“No hace mucho he estado en Cusco, el hospital Antonio Lorena ha estado 7 años paralizados. En Arequipa hay cuatro hospitales… que también están varios años paralizados”, afirmó.

Plantea priorizar postas médicas en lugar de megaproyectos hospitalarios

Como parte de sus propuestas, el candidato señaló que la descentralización sanitaria debe enfocarse en fortalecer la atención primaria mediante la expansión de postas médicas.

“Lo que requerimos para poder una verdadera descentralización necesitamos llenar el Perú de postas médicas”, indicó durante su exposición.

Asimismo, sostuvo que la atención primaria permitiría reducir la presión sobre los hospitales.

“No es posible que a veces por una pequeña lesión… estemos saturando los hospitales”, señaló.

El candidato cuestionó además la priorización de grandes proyectos hospitalarios.

“Consideramos que ya basta de estar hablando de megahospitales”, expresó al explicar que las postas médicas representarían una solución más inmediata.

Finalmente, reiteró que la atención primaria debe ser el eje del sistema de salud.

“Nosotros creemos que las postas médicas con una atención primaria son la solución inmediata y rápida”, afirmó al cierre de su intervención.