La candidatura de Mario Vizcarra (Perú Primero) podría quedar fuera de la contienda si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma la improcedencia de su postulación presidencial. Esto también afectaría su inscripción al Senado, donde el JEE Lima Centro 2 observó su registro por la sentencia por corrupción en su historial judicial.

El especialista electoral José Villalobos señaló que de ratificarse la exclusión presidencial, su candidatura al Senado también se verá comprometida.

“El JEE que ve lo del Senado sí observó el tema de su sentencia. En cambio, Lima Centro 1 lo dejó pasar”, indicó a Correo.

En la misma línea se pronunció José Tello, quien advirtió que ambas candidaturas de Vizcarra correrían la misma suerte. “La muerte política por el delito de peculado afecta todo tipo de postulación”, señaló.