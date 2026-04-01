Durante la quinta fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, la candidata Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) respondió a una pregunta ciudadana sobre la protección de menores frente a casos de abuso sexual en zonas rurales.

La consulta fue formulada por la ciudadana del distrito de Villa María del Triunfo, quien planteó la necesidad de garantizar sanciones efectivas y protección oportuna para niñas y niños víctimas de violencia sexual.

“En las zonas rurales muchas niñas y niños enfrentan mayores barreras para denunciar casos de abuso sexual y proceder a protección oportuna. ¿Cómo garantizará que los abusos sexuales en los escuelas rurales sean realmente sancionados y cómo proveerá la protección de los niños y las denuncias de estos casos?”.

Pérez Tello cuestiona procesos que revictimizan a menores

En su respuesta, la candidata describió las dificultades que enfrentan las víctimas durante el proceso de denuncia y criticó la falta de atención oportuna por parte de las autoridades.

“No es posible que una niña sea violentada sexualmente y tenga que pasar por un proceso que la revictimice ir a una comisaría y esperar a que el policía buenamente quiera atenderla”.

Asimismo, señaló que los procedimientos actuales pueden desincentivar las denuncias por el trato recibido durante las investigaciones.

“¿Tú crees que una niña que ya sufrió de violencia sexual va a querer continuar el proceso, si por lo demás ni siquiera el 1% de los casos denunciados por violencia sexual llegan a destino?”.

Durante su intervención, también cuestionó a sectores políticos por presuntamente tolerar este tipo de delitos.

“Pero hay gente que avala pedófilos, pero hay gente a la que no le importa que el presidente crea que una niña puede ser violentada sexualmente y no le va a pasar nada”.

Promete combatir la trata de personas y priorizar protección a víctimas

Pérez Tello aseguró que la protección de menores será una prioridad en su eventual gobierno y vinculó la problemática con redes criminales.

“En mi gobierno, las niñas y niños van a ser la prioridad”.

Asimismo, indicó que impulsará acciones directas contra el crimen organizado vinculado a la explotación infantil.

“Vamos a perseguir con todas nuestras fuerzas el crimen organizado en su forma más perversa, la trata de personas”.

La candidata también enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de atender a víctimas.

“Eso necesita policías, fiscalías preparados para proteger a la víctima, para atender a la víctima, para cuidar a la víctima”.

Finalmente, criticó prácticas que —según señaló— vulneran los derechos de menores en situaciones de violencia.