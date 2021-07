Durante el debate del dictamen referido al desarrollo urbano sostenible, la parlamentaria fujimorista Martha Chávez cuestionó que esta iniciativa no haya sido aprobada por la Comisión de Descentralización y sea exonerado por la Junta de Portavoces.

“Algunos señores congresistas pretenden que el mundo se va a acabar con la terminación de la legislatura. Viene un nuevo Congreso y ya está a puertas la Junta Preparatoria. No se trata tampoco de trabajar hasta el 26 de julio porque hasta ahí nos van a pagar”, alegó la parlamentaria.

En esa línea, la fujimorista criticó el apresuramiento de los parlamentarios en aprobar una norma con falta de sustento.

MIRA ESTO: Pleno del Congreso continua con la elección de magistrados del TC

“Porque ya nos vamos tenemos que aprobar todo. No es así porque no tenemos garantizado que esto sea promulgado u observado por el Poder Ejecutivo. No hay el pronunciamiento de ninguna municipalidad, que, de acuerdo a la Constitución, ellos son los encargados de ver el desarrollo urbano de su circunscripción”, sostuvo.

Por ello, Chávez pidió a los parlamentarios que “no nos engañemos” y que el Pleno no apruebe “cualquier cosa que se les ocurra a último momento”.

VIDEO RECOMENDADO: